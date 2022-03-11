Минобороны Румынии заявило, что упавший в Хорватии беспилотник залетел с территории Украины
Источник:Минобороны Румынии
В западной части хорватской столицы Загреба в ночь на 11 марта разбился неизвестный летательный аппарат. В минобороны Румынии заявили, что беспилотник залетел с территории Украины.
В то же время в румынском силовом ведомстве не сказали, что упавший в Хорватии беспилотник был украинским.
Важно Упавший в Хорватии русский беспилотник прилетел из Венгрии: а оттуда – из Румынии
Ранее сообщалось, что летательный аппарат прилетел из воздушного пространства Венгрии, а оттуда – из Румынии. По данным минобороны Румынии, беспилотник пробыл на территории страны всего несколько минут – в период с 23:23 до 23:26.
К сожалению, больше данных о беспилотнике нет потому, что он двигался очень быстро. Не способствовали этому плохие погодные условия, а также рельеф местности.
Что беспилотник делал в Хорватии
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович точно не может сказать, что произошло. Предполагается, что могла быть ошибка или потеря управления. Беспилотник несколько минут летал над Хорватией, а затем разбился в Загребе.
Хорошо, что никто не пострадал и что он обрушился в месте, где нет ни домов, ни построек,
– сказал премьер.
Россия устроила провокацию в Беларуси: смотрите видео