Минобороны утвердило положение об Общественном антикорсовете при министерстве

В Министерстве обороны Украины утверждено положение об Общественном антикоррупционном совете при Министерстве. 3 марта Министр обороны Украины Алексей Резников подписал соответствующий приказ.

В Минобороны отметили, что антикоррупционный совет создается на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на один год. Его деятельность предусматривает эффективное участие общественности в формировании антикоррупционных мер в министерстве.

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Что известно о создании Общественного антикоррупционного совета

Вновь созданный консультативно-совещательный орган после проведения открытого общенационального голосования за кандидатов на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции и после определения победителей, которые войдут в состав антикорсовета, должен обеспечить прозрачную деятельность Минобороны и гражданский контроль.

Среди прочего, в перечень задач совета входит анализ коррупционных рисков, предотвращение и противодействие коррупции, установление взаимодействия Минобороны с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Общественный антикоррупционный совет наделен исчерпывающим перечнем инструментов, которых достаточно, чтобы исключить любые коррупционные проявления.

Он может образовывать экспертные группы, привлекать специалистов, положение о деятельности совета предполагает широкий диапазон действий. Уверен, антикоррупционный совет улучшит не только работу в самом министерстве, но и укрепит фундамент доверия в обществе. Что первый, что второй, крайне важные моменты для достижения главной стратегической цели Украины – победы в войне,

– сказал Резников.

Как утверждается состав совета