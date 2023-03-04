У Міноборони зазначили, що антикорупційна рада створюється на засадах відкритого та прозорого конкурсу в складі 15 осіб строком на один рік. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у міністерстві.

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Що відомо про створення Громадської антикорупційної ради

Новостворений консультативно-дорадчий орган, після проведення відкритого загальнонаціонального голосування за кандидатів на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції і після визначення переможців, які увійдуть до складу антикорради, має забезпечити прозору діяльність Міноборони та цивільний контроль.

Серед іншого, до переліку завдань ради входить аналіз корупційних ризиків, запобігання та протидія корупції, встановлення взаємодії Міноборони з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Громадська антикорупційна рада наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви.

Вона може утворювати експертні групи, залучати фахівців, положення про діяльність ради передбачає широкий діапазон для дій. Певен, антикорупційна рада поліпшить не лише роботу в самому міністерстві, а і зміцнить фундамент довіри в суспільстві. Що перший, що другий, вкрай важливі моменти для досягнення головної стратегічної мети України – перемоги у війні,

– сказав Резніков.

Як затверджується склад ради