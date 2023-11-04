Иностранный поставщик вернет Минобороны 400 миллионов гривен за бронежилеты и шлемы

Министерство обороны выиграло международный суд. Теперь нашему государству должны возместить значительные суммы.

Фирма, поставлявшая Украине шлемы и бронежилеты, оказалась недобросовестной. А ее товар – к сожалению, некачественным.

Смотрите также Новый рекорд: как Минобороны ускорило передачу дронов для ВСУ до 3 дней

Что произошло с поставками

Еще в начале полномасштабного вторжения Украина приобрела за границей бронежилеты и шлемы для Вооруженных сил. Весной и летом 2022 с товаром было все хорошо. А вот осенью и зимой начались проблемы. Поставленный товар не проходил баллистические испытания, поэтому украинское Минобороны не принимало его.

Министерство потребовало вернуть деньги за товар и уплатить штрафные санкции, но реакции не последовало. Тогда Украина обратилась в международный суд – и выиграла это дело.

Какое постановление суда

Юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов годовых. По решению арбитража, годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег,

– сообщают в ведомстве.

Поскольку договор внешнеэкономический, то речь идет о сумме в 10 миллионов евро. В гривнах это около 400 миллионов: туда вошли стоимость товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор.

Смотрите также Питание для ВСУ будет закупать новое агентство "Государственный оператор тыла": Минобороны назначило главу

Что с увольнением Хоренко

Раньше в Минобороны объяснили увольнение командующего Сил специальных операций. Рустем Умеров рассказал, что вносил представление на это, поскольку Хоренко "нужен на определенном направлении".