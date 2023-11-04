Фірма, яка постачала Україні шоломи та бронежилети, виявилася недобросовісною. А її товар – на жаль, неякісним.

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Що сталося із поставками

Іще на початку повномасштабного вторгнення Україна придбала за кордоном бронежилети та шоломи для Збройних сил. Навесні та влітку 2022 року із товаром було все добре. А от восени та взимку почалися проблеми. Поставлений товар не проходив балістичні випробування, тож українське Міноборони не приймало його.

Постачальнику висунули вимогу повернути гроші за товар і сплатити штрафні санкції, але реакції не було. Тоді Україна звернулася до міжнародного суду – і виграла цю справу.

Яка постанова суду

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних. За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей,

– повідомляють у відомстві.

Оскільки договір є зовнішньоекономічним, то ідеться про суму в 10 мільйонів євро. У гривнях це майже 400 мільйонів: туди увійшли вартість товару, штрафні санкції, відсотки за рік та арбітражний збір.

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Що зі звільненням Хоренка

Раніше в Міноборони пояснили звільнення командувача Сил спеціальних операцій. Рустем Умєров розповів, що вносив подання на це, оскільки Хоренко "потрібен на певному напрямку".