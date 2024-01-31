Детали относительно схемы некачественной поставки продуктов раскрыл заместитель министра обороны Виталий Половенко. Стоит отметить, что в течение января он несколько раз проводил проверки на продуктовых складах.

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Более 362 тонн некачественных продуктов пытались скрыть

Как удалось установить, в одну из воинских частей на Востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию. Под видом крупной партии поставщик хотел скрыть испорченный товар – капусту, морковь, лук и мандарины.

Речь идет о 362 тоннах испорченных и некачественных продуктов, которые пытались поставлять в течение января под видом свежей продукции.

Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Подчеркиваю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными,

– подчеркнул Половенко.

Он добавил, что в Минобороны постоянно работают рабочие группы, которые проверяют качество и своевременные поставки продуктов. Половенко отметил, что по всем зафиксированным нарушениями составят соответствующие акты.

Важно. За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, которые поставляют некачественную продукцию.

Отметим, что на днях Рустем Умеров сообщил, что Минобороны также выявило непоставку продовольствия на более чем 50 миллионов гривен. Он отметил, что фиксируются все нарушения, с каждым случаем разбираются, а некоторым военным частям изменили поставщиков.

Минобороны проводит проверки в ТЦК

Министр обороны также сообщил, что проводят проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем много нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки,

– отметил Умеров.