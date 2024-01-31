Деталі щодо схеми неякісного постачання продуктів розкрив заступник міністра оборони Віталій Половенко. Варто зазначити, що протягом січня він кілька разів проводив перевірки на продуктових складах.

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Понад 362 тонни неякісних продуктів намагалися приховати

Як вдалося становити, до однієї з військових частин на Сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію. Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.

Мовиться про 362 тонни зіпсованих та неякісних продуктів, які намагалися постачати протягом січня під виглядом свіжої продукції.

Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним,

– наголосив Половенко.

Він додав, що у Міноборони постійно працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. Половенко наголосив, що за всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.

Важливо. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію.

Зазначимо, що днями Рустем Умєров повідомив, що Міноборони також виявило непоставку продовольства на понад 50 мільйонів гривень. Він наголосив, що фіксуються усі порушення, з кожним випадком розбираються, а деяким військовим частинам змінили постачальників.

Міноборони проводить перевірки у ТЦК

Міністр оборони також повідомив, що проводять перевірки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП у регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки,

– наголосив Умєров.