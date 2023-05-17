Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, танки серьезно усилят ВСУ.
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"Т-84 "Оплот" в мире считается одним из лучших танков по своей классификации. Конечно, это было бы серьезным усилением для наших механизированных бригад. Очевидно, что это правильный шаг", – убежден он.
Есть возможности и мощности
Мусиенко отметил, что решение министерства обороны Украины правильное. Если военное руководство производит оборонные заказы, это означает, что для этого есть все необходимые возможности и мощности.
Если речь идет об оборонном заказе на эти танки, значит, мощности и возможности есть. Мы должны поддерживать это и заказывать их. Когда эти танки нужны? Они нужны и сейчас, но потребуются и потом. Очевидно, изготовление танков – не вопрос нескольких дней,
– сказал военный эксперт.
Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что важно выделять средства по заказу необходимого оружия, техники и снарядов.
Мусиенко о танках Т-84 "Оплот": смотрите видео
Минобороны закажет для ВСУ танки Т-84 "Оплот"
- Во время рабочей поездки в Харьковскую область министр обороны Украины Алексей Резников лично провел тестирование украинского танка "Оплот".
- Он отметил, что остается поклонником техники украинского производства. Резников принял решение закупить у "Укроборонпрома" для украинского войска танки Т-84 "Оплот".
- Известно, что БМ "Оплот" – это средний танк украинского производства. Боевую машину производят на Заводе имени Малышева.
- Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетающих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.