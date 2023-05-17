Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, танки серьезно усилят ВСУ.

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"Т-84 "Оплот" в мире считается одним из лучших танков по своей классификации. Конечно, это было бы серьезным усилением для наших механизированных бригад. Очевидно, что это правильный шаг", – убежден он.

Есть возможности и мощности

Мусиенко отметил, что решение министерства обороны Украины правильное. Если военное руководство производит оборонные заказы, это означает, что для этого есть все необходимые возможности и мощности.

Если речь идет об оборонном заказе на эти танки, значит, мощности и возможности есть. Мы должны поддерживать это и заказывать их. Когда эти танки нужны? Они нужны и сейчас, но потребуются и потом. Очевидно, изготовление танков – не вопрос нескольких дней,

– сказал военный эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что важно выделять средства по заказу необходимого оружия, техники и снарядов.

Мусиенко о танках Т-84 "Оплот": смотрите видео

Минобороны закажет для ВСУ танки Т-84 "Оплот"