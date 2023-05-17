Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, танки серйозно підсилять ЗСУ.

До теми Резніков протестував українські танки "Оплот": Міноборони замовить їх для ЗСУ

"Т-84 "Оплот" у світі вважається одним із найкращих танків за своєю класифікацією. Звичайно, це було б серйозним підсиленням для наших механізованих бригад. Очевидно, що це правильний крок", – переконаний він.

Є можливості та потужності

Мусієнко зазначив, що рішення міністерства оборони України правильне. Якщо військове керівництво робить оборонні замовлення, це означає, що для цього є всі необхідні можливості та потужності.

Якщо мовиться про оборонне замовлення на ці танки, отже, потужності і можливості є. Ми повинні це підтримувати і замовляти їх. Коли потрібні ці танки? Вони потрібні і зараз, але будуть потрібні і потім. Очевидно, виготовлення танків – не питання кількох днів,

– сказав військовий експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що важливо виділяти кошти на замовлення необхідної зброї, техніки та снарядів.

Мусієнко про танки Т-84 "Оплот": дивіться відео

Міноборони замовить для ЗСУ танки Т-84 "Оплот"