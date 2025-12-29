Трекинг пути на каждом шагу: Минобороны запускает полный контроль за мобилизованными

В Министерстве обороны вводят систему "Чекин мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу. Это позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Главного управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового на Digital Defence Forum в Киеве.

Что известно о новой инициативе Минобороны?

По словам Олега Берестового, первым этапом программы станет электронный военно-учетный документ в системе Резерв+. По его словам, реестр "Оберіг" будет отображать, кто и когда сканировал QR-код документа и какие действия выполнялись с военнообязанным, что позволит защитить права сторон.

Следующий шаг – это новая инициатива вместе с департаментом мобилизации о "Чекин мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу,

– говорит глава Главного управления информационных технологий Минобороны.

Инициатива будет включать электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК), электронное заключение ВВК, формирование поименного списка мобилизованных для отправки в учебный центр, передачу данных из "Оберега" в систему "Импульс" по прибытии в центр и фиксацию прибытия в воинскую часть с трекингом всех действий с военнослужащим.

Берестовой отметил, что это позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев.

