Минск придумал "планирование удара" по Беларуси, вызвал посла и обвинил Украину: реакция МИД

В Беларуси выдумали, что якобы было "планирование удара" по ним. Именно поэтому Минск придумал вызвать посла Украины.

Соответствующую информацию сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Там в комментарии 24 каналу сказали, что нашему послу даже вручили дипломатическую ноту.

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Беларусь вечером вручила ноту нашему послу

Украинское Министерство иностранных дел сообщило, что вечером 8 октября в МИД Беларуси пригласили посла Украины в Минске Игоря Кизиму. Тогда ему вручили дипломатическую ноту.

В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует наносить удар по территории Беларуси. Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима,

– сообщили в МИД.

Там также добавили, что не исключают того, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана России по провокациям и дальнейшему обвинению Украины. В нашем МИДе также пояснили, что:

призывают белорусский народ не поддаваться провокациям;

Украина никогда не посягала на чужие территории;

наше государство четко придерживается основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН.

"Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", – призвали в нашем МИД.

Из Беларуси есть угроза ракетных ударов

Беларусь продлила ограничения для полетов гражданских самолетов на юге страны до 1 января 2023 года. Это касается и полетов беспилотников.

Это произошло потому, что именно с южной части страны Беларусь запускает ракеты по Украине. Известно, что с начала войны с территории Белоруссии украинскими городами было запущено не менее 717 ракет.

Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца 2022 года,

– говорится в сообщении.

Следует вспомнить, что ограничения на полеты Беларусь ввела именно 24 февраля, то есть в день, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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