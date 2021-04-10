13-летняя Евгения, гуляя с друзьями, нарисовала на траве сердечки и написала на асфальте "Жыве". Это заметили милицейские, которые были рядом. Они арестовали подростков.

Из-за несовершеннолетия Евгении, протокол составили на маму Ирину. Ее обвинили в невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

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Что случилось с 13-летней Евгенией

29 августа Евгения Ворочкова пошла гулять со своими друзьями.

Дочь достала баллончик, нарисовала на траве сердечки и написала на пешеходной дорожке "Жыве". Рядом, как оказалось, стоял бус с милицией. Сотрудники заметили, что она сделала, и подростков забрали,

– объясняет мама Евгении.

Маме девочки о задержании не сообщили. Когда Евгения не вернулась домой вечером в 21:00, как всегда, мать Ирина заволновалась. Около 22 часов она начала звонить девушке. В 22.10 трубку поднял следователь.

Он сообщил, что дочь задержана, ее допрашивают, и попросил приехать,

– вспоминает Ирина.

Девушку допрашивали с педагогом, маму к ней не пустили. Только после допроса следователи сообщили, что девочка написала слово "Жыве" на асфальте.

Почему школьницу арестовали

8 апреля маму Евгении позвали в полицию на разговор.

"Вы же понимаете, слово "Жыве" в сочетании с еще одним словом очень многое значит. Я ответила: не понимаю. В итоге мне распечатали протокол административного правонарушения", – говорит Ирина.



Протокол, который выдали маме 13-летней задержанной школьницы Евгении / Фото Tut.by

Протокол составили на маму девочки. Там написано, что мама не выполнила обязанностей по воспитанию дочери, которая написала на асфальте слово "Жыве" фиолетовой краской. Таким образом Евгения "нарушила порядок проведения массового мероприятия". Мол, девочка приняла активное участие в пикетировании, не согласованном Мингорисполкомом. А сделала она это "с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов".

Наказание по протоколу 290 белорусских рублей, что составляет ориентировочно 3 тысячи гривен.

Обратите внимание! Лозунг "Жыве Беларусь!", что переводится как "Да здравствует Беларусь" стал лозунгом оппозиции, которая до сих пор борется против режима Александра Лукашенко и выступает за возрождение и защиту национальной культуры.

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