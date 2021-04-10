13-річна Євгенія, гуляючи з друзями, намалювала на траві сердечка та написала на асфальті "Жыве". Це помітили міліцейські, які були поруч. Вони арештували підлітків.

Через неповноліття Євгенії, протокол склали на маму Ірину. Її звинуватили в невиконанні обов'язків по вихованню дитини.

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Що трапилось з 13-річною Євгенією

29 серпня Євгенія Ворочкова пішла гуляти зі своїми друзями.

Дочка дістала балончик, намалювала на траві сердечка і написала на пішохідній доріжці "Жыве". Поруч, як виявилося, стояв бус з міліцією. Співробітники помітили, що вона зробила, і підлітків забрали,

– пояснює мама Євгенії.

Мамі дівчинки про затримання не повідомили. Коли Євгенія не повернулась додому о 21 годині, як завжди, мати Ірина захвилювалась. Близько 22 години вона почала телефонувати дівчині. О 22.10 слухавку підняв слідчий.

Він повідомив, що дочка затримана, її допитують, і попросив приїхати,

– пригадує Ірина.

Дівчину допитували з педагогом, маму до неї не пустили. Тільки після допиту слідчі повідомили, що дівчинка написала слово "Жыве" на асфальті.

Чому школярку заарештували

8 квітня маму Євгенії покликали у поліцію на розмову.

"Ви ж розумієте, слово "Жыве" в поєднанні з ще одним словом дуже багато чого означає. Я відповіла: не розумію. У підсумку мені роздрукували протокол адміністративного правопорушення", – каже Ірина.



Протокол, яки видали мамі 13-річної затриманої школярки Євгенії / Фото Tut.by

Протокол склали на маму дівчинки. Там написано, що мама не виконала обов'язків з виховання доньки, яка написала на асфальті слово "Жыве" фіолетовою фарбою. Таким чином Євгенія "порушила порядок проведення масового заходу". Мовляв, дівчинка взяла активну участь у пікетуванні, яке не погоджене Мінміськвиконкомом. А зробила вона це "з метою публічного вираження свого протесту за фактом проведення чесних виборів".

Покарання за протоколом 290 білоруських рублів, що становить орієнтовно 3000 гривень.

Зверніть увагу! Гасло "Жыве Беларусь!", що перекладають як "Хай живе Білорусь" стало лозунгом опозиції, яка досі бореться проти режиму Олександра Лукашенка та виступає за відродження й захист національної культури.

Коротко про протести в Білорусі