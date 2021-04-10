Через напис "Жыве" на асфальті: у Мінську 13-річну школярку затримала міліція
13-річна Євгенія, гуляючи з друзями, намалювала на траві сердечка та написала на асфальті "Жыве". Це помітили міліцейські, які були поруч. Вони арештували підлітків.
Джерело:Tut.by
Через неповноліття Євгенії, протокол склали на маму Ірину. Її звинуватили в невиконанні обов'язків по вихованню дитини.
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Що трапилось з 13-річною Євгенією
29 серпня Євгенія Ворочкова пішла гуляти зі своїми друзями.
Дочка дістала балончик, намалювала на траві сердечка і написала на пішохідній доріжці "Жыве". Поруч, як виявилося, стояв бус з міліцією. Співробітники помітили, що вона зробила, і підлітків забрали,
– пояснює мама Євгенії.
Мамі дівчинки про затримання не повідомили. Коли Євгенія не повернулась додому о 21 годині, як завжди, мати Ірина захвилювалась. Близько 22 години вона почала телефонувати дівчині. О 22.10 слухавку підняв слідчий.
Він повідомив, що дочка затримана, її допитують, і попросив приїхати,
– пригадує Ірина.
Дівчину допитували з педагогом, маму до неї не пустили. Тільки після допиту слідчі повідомили, що дівчинка написала слово "Жыве" на асфальті.
Чому школярку заарештували
8 квітня маму Євгенії покликали у поліцію на розмову.
"Ви ж розумієте, слово "Жыве" в поєднанні з ще одним словом дуже багато чого означає. Я відповіла: не розумію. У підсумку мені роздрукували протокол адміністративного правопорушення", – каже Ірина.
Протокол, яки видали мамі 13-річної затриманої школярки Євгенії / Фото Tut.by
Протокол склали на маму дівчинки. Там написано, що мама не виконала обов'язків з виховання доньки, яка написала на асфальті слово "Жыве" фіолетовою фарбою. Таким чином Євгенія "порушила порядок проведення масового заходу". Мовляв, дівчинка взяла активну участь у пікетуванні, яке не погоджене Мінміськвиконкомом. А зробила вона це "з метою публічного вираження свого протесту за фактом проведення чесних виборів".
Покарання за протоколом 290 білоруських рублів, що становить орієнтовно 3000 гривень.
Коротко про протести в Білорусі
- Улітку 2020 року народ вийшов на протести в знак невдоволення владою.
- У серпні за офіційними результатами переміг Олександр Лукашенко. Проте Євросоюз, Велика Британія, Канада та інші країни не визнали результатів виборів.
- Люди протестують досі, вони вимагають чесних, не фальсифікованих виборів.
- Олександр Лукашенко раніше заявляв, що гарантує проведення нових президентських виборів в країні та закликав не втручатись інші країни.
- Нещодавно лідерка опозиції Світлана Тихановська запропонувала Лукашенку переговори. У штабі Тихановської кажуть, що посередником між сторонами може бути ОБСЄ.
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