В Минске в эшелоне заметили маршрутку, которую россияне украли в Украине

Уровень мародерства русских оккупантов не знает предела. Они грабят не только гражданское население – готовы тянуть в Россию даже маршрутки.

Оказывается, диким россиянам настоящим чудом инноваций кажется не только блендер. Поскольку их убитый автопром не может сделать ничего хорошего, они решили копировать чужой транспорт.

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Украденная маршрутка

В российском эшелоне, работавшем через Минск, была замечена украденная в Украине маршрутка "Богдан-Isuzu". Русские нанесли на нее символ V и сняли номера.

Эшелон, в котором заметили угнанную маршрутку, двигался в направлении России.

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