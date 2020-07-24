Украина приблизилась к выполнению некоторых пунктов договоренностей, которых нормандская четверка ( также Россия, Германия и Франция) достигла во время прошлого парижского саммита. В частности, есть продвижение в вопросе разведения сил и средств на Донбассе. Вероятнее всего, это произойдет в Золотом и Счастье.

Вскоре может произойти новое разведение войск на Донбассе

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, представитель Украины в минской ТКГ Алексей Резников. Как отметил он в комментарии журналу "Фокус", сегодня на столе переговоров Трехсторонней контактной группы уже лежит 5 – 6 предполагаемых локаций для разведения сил и средств на Донбассе.

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"Мы – почти близки к решению, но чего-то не хватает", – подчеркнул Резников.

По его словам, стороны приблизились к выполнению требования Парижа об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда, которые имеют гуманитарный характер. Также продолжаются дискуссии о прекращении огня.

Я считаю, мы и к этому близки, определены две локации – в Золотом и Счастье. Еще говорим, какие нужно дополнительные меры, чтобы реально работало прекращение огня,

– констатировал Резников.

Добавим, что в 2020 году состоялось разведение войск и средств на 3 участках:

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения прошли в рамках минских соглашений и они были шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

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Карта разведения войск на Донбассе / Инфографика 24 канала

Переговоры в нормандском формате: что известно

Последний раз переговоры с участием лидеров стран нормандской четверки прошли 9 декабря 2019 года в Париже. Это было первое такое мероприятие с 2016 года и третье в целом. Во время парижского саммита политики достигли ряд договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 года / Инфографика 24 канала

Следующая встреча должна была состояться в Берлине весной 2020 года. Однако из-за ситуации с коронавирусом переговоры осложнились и ее перенесли на более поздний срок.