Україна наблизилася до виконання деяких пунктів домовленостей, яких нормандська четвірка (також Росія, Німеччина та Франція) досягла під час минулого паризького саміту. Зокрема, є просування у питанні розведення сил і засобів на Донбасі. Найімовірніше, це станеться в Золотому та Щасті.

Невдовзі може відбутися нове розведення військ на Донбасі

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій, представник України у мінській ТКГ Олексій Резніков. Як зауважив він у коментарі журналу "Фокус", сьогодні на столі переговорів Тристоронньої контактної групи вже лежить 5 – 6 імовірних локацій для розведення сил і засобів на Донбасі.

Важливо Припинення вогню з 27 липня: Зеленський озвучив деталі домовленостей

"Ми – майже близькі до рішення, але чогось не вистачає", – підкреслив Резніков.

За його словами, сторони наблизилися до виконання вимоги Парижу щодо відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які мають гуманітарний характер. Також тривають дискусії щодо припинення вогню.

Я вважаю, ми й до цього є близькими, визначено дві локації – в Золотому та Щасті. Ще говоримо, які потрібно додаткові заходи, щоб реально працювало припинення вогню,

– констатував Резніков.

Додамо, що в 2020 році відбулося розведення військ і засобів на 3 ділянках:

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення пройшли у межах мінських угод і вони були кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

До теми Нові три точки розведення сил на Донбасі: Резніков озвучив важливі деталі



Карта розведення військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Перемовини у нормандському форматі: що відомо

Востаннє перемовини за участю лідерів країн нормандської четвірки пройшли 9 грудня 2019 року в Парижі. Це був перший такий захід із 2016 року та третій загалом. Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.



Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу

Наступна зустріч мала відбутися в Берліні весною 2020 року. Однак через ситуацію з коронавірусом перемовини ускладнилися та її перенесли на пізніший термін.