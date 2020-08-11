В Минске силовики повалили на землю подростка: в их руках граната – видео
Возле метро "Пушкинская" в Минске силовики задержали 15-летнего парня. Они повалили его на землю. В руках правоохранителей была граната.
В Беларуси, в том числе и Минске, уже третий день продолжаются протесты против несправедливых выборов президента. В столице 11 августа задержали подростка, сообщили в телеграме Tut.By.
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Возле метро "Пушкинская" силовики повалили на землю молодого парня, – говорится в сообщении.
Задержанный кричал, что ему всего 15 лет. Женщина, которая находилась рядом, просила силовиков послушать свою совесть хотя бы раз.
Однако правоохранителей это не сдерживало. На видео также видно, что в руках они держали гранату.
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Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после объявления предварительных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них приобретает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы.
- Впервые на протесты люди вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут настоящие результаты выборов.
- Люди вышли на новые акции протеста и 11 августа. Подробнее о ситуации в городах Беларуси по ссылке.