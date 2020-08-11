Возле метро "Пушкинская" в Минске силовики задержали 15-летнего парня. Они повалили его на землю. В руках правоохранителей была граната.

В Беларуси, в том числе и Минске, уже третий день продолжаются протесты против несправедливых выборов президента. В столице 11 августа задержали подростка, сообщили в телеграме Tut.By.

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Возле метро "Пушкинская" силовики повалили на землю молодого парня, – говорится в сообщении.

Задержанный кричал, что ему всего 15 лет. Женщина, которая находилась рядом, просила силовиков послушать свою совесть хотя бы раз.

Однако правоохранителей это не сдерживало. На видео также видно, что в руках они держали гранату.

Важно! 11 августа в Минск стягивали тяжелую военную технику. Назначение некоторых машин даже трудно было распознать.

В Минске силовики повалили несовершеннолетнего на землю: видео

Протесты в Беларуси: коротко