У Мінську силовики повалили на землю підлітка: у їхніх руках граната – відео
Поблизу метро "Пушкінська" у Мінську силовики затримали 15-річного хлопця. Вони повалили його на землю. У руках правоохоронців була граната.
У Білорусі, зокрема й Мінську, вже третій день тривають протести проти несправедливих виборів президента. У столиці 11 серпня затримали підлітка, повідомили у телеграмі Tut.By.
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Поблизу метро "Пушкінська" силовики повалили на землю молодого хлопця, – йдеться у повідомленні.
Затриманий кричав, що йому лише 15 років. Жінка, яка перебувала поруч, просила силовиків послухати свою совість хоча б раз.
Однак правоохоронців це не стримувало. На відео також помітно, що у руках вони тримали гранату.
У Мінську силовики повалили неповнолітнього на землю: відео
Протести в Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після оголошення попередніх результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Вперше на протести люди вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Люди вийшли на нові акції протесту й 11 серпня. Детальніше про ситуацію у містах Білорусі за посиланням.