Поблизу метро "Пушкінська" у Мінську силовики затримали 15-річного хлопця. Вони повалили його на землю. У руках правоохоронців була граната.

У Білорусі, зокрема й Мінську, вже третій день тривають протести проти несправедливих виборів президента. У столиці 11 серпня затримали підлітка, повідомили у телеграмі Tut.By.

Читайте також Протести у Білорусі: в автозаки кидали навіть дітей – відео

Поблизу метро "Пушкінська" силовики повалили на землю молодого хлопця, – йдеться у повідомленні.

Затриманий кричав, що йому лише 15 років. Жінка, яка перебувала поруч, просила силовиків послухати свою совість хоча б раз.

Однак правоохоронців це не стримувало. На відео також помітно, що у руках вони тримали гранату.

Важливо! 11 серпня у Мінськ стягували важку військову техніку. Призначення деяких машин навіть важко було розпізнати.

У Мінську силовики повалили неповнолітнього на землю: відео