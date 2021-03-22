В Минске задержали еще одного оппозиционера
В Минске задержали лидера Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова. Мужчину забрали в СИЗО и приписывают ему административное правонарушение.
Источник:фейсбук Елены Борисовой
Жена политика сообщила, что во время его задержания вместе с ребенком находилась рядом.
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Как задержали Борисова
Как сообщает "БелаПАН", супруги Борисовых ехали на автомобиле, когда их подрезал микроавтобус. Оттуда вышли люди в черных масках и вытащили политика. По словам его жены, этот инцидент напугал 4-летнего ребенка.
Борисов не сопротивлялся при задержании. Впоследствии он позвонил жене и сообщил, что находится в СИЗО. Адвоката к нему не пустили.
В полиции сообщили, что якобы Борисов совершил административное правонарушение.
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