У Мінську затримали ще одного опозиціонера
У Мінську затримали лідера Білоруської соціал-демократичної партії Ігоря Борисова. Чоловіка забрали до СІЗО та приписують йому адміністративне правопорушення.
Джерело:фейсбук Олени Борисової
Дружина політика повідомила, що під час його затримання разом з дитиною перебувала поруч.
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Як затримали Борисова
Як повідомляє "Белапан", подружжя Борисових їхало на авто, коли їх підрізав мікроавтобус. Звідти вийшли люди в чорних масках та витягли політика. За словами його дружини, цей інцидент налякав 4-річну дитину.
Борисов не чинив опору при затриманні. Згодом він подзвонив дружині і повідомив, що перебуває в СІЗО. Адвоката до нього не пустили.
У поліції повідомили, що нібито Борисов вчинив адміністративне правопорушення.
Затримання опозиціонерів у Білорусі
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- Двох людей тримають під вартою. Їм вже висунули обвинувачення.
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