Минские переговоры: Россия снова требует "особый статус для Донбасса"

Обсуждая вопрос освобождения украинцев, которые находятся в плену в России, она требует включить в список на обмен россиян. Также Россия настаивает на внедрении "особого статуса" для Донбасса.

Об этом сообщает Эспресо со ссылкой на заявление полномочного представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова после переговоров в Минске.

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Для реализации задачи обмена по принципу "всех на всех" российская делегация настаивает вернуть в список лиц для обмена граждан России, удерживаемых украинской стороной,

– заявил Грызлов.

Ранее Украина неоднократно предлагала России вернуть ее граждан, однако Россия отвергала предложения обменять 23 осужденных россиян на пленных украинцев.

Российские делегаты не поддержали предложение украинской стороны относительно выполнения составляющей по безопасности Минских договоренностей. Грызлов в свою очередь подчеркнул, что условием Москвы в вопросе урегулирования конфликта является предоставление Донбассу так называемого "особого статуса".

Особый статус Донбасса и амнистия участникам конфликта с обеих сторон остаются безальтернативными мерами по урегулированию ситуации. Россия призывает Украину приступить к обсуждению политического урегулирования конфликта,

– добавил Грызлов.

Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча министров МИД Украины, России, Франции и Германии. Представители "нормандской четверки" обсудили вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и ее формат, а также освобождение украинских политических заключенных, которых удерживают в РФ.