Мінські переговори: Росія знову вимагає "особливий статус Донбасу"

Обговорюючи питання звільнення українців, що знаходяться в полоні Росії, вона вимагає включити до списку на обмін росіян. Також Росія наполягає на впровадженні "особливого статусу" для Донбасу.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на заяву повноваженого представника Росії в Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова після переговорів у Мінську.

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Для реалізації завдання обміну за принципом "всіх на всіх" російська делегація наполягає повернути в список осіб для обміну громадян Росії, утримуваних українською стороною,

– заявив Гризлов.

Раніше Україна неодноразово пропонувала Росії повернути її громадян, проте Росія відкидала пропозиції обміняти 23 засуджених росіян на полонених українців.

Російські делегати не підтримали пропозиції української сторони щодо виконання безпекової складової Мінських домовленостей. Гризлов у свою чергу наголосив, що умовою Москви у питанні врегулювання конфлікту є надання Донбасу так званого "особливого статусу".

Особливий статус Донбасу і амністія учасникам конфлікту з обох сторін залишаються безальтернативними заходами щодо врегулювання ситуації. Росія закликає Україну розпочати обговорення політичного врегулювання конфлікту,

– додав Гризлов.

Нагадаємо, 11 червня у Берліні відбулась зустріч міністрів МЗС України, Росії, Франції та Німеччини. Представники "нормандської четвірки" обговорили питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення українських політичних в'язнів, яких утримують в РФ і формат миротворчої місії.