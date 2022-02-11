Минский тупик и московские деньги: интервью с экспертом о политике Лукашенко и планах Путина

Украина сейчас должна с опаской поглядывать в сторону Беларуси. Это, в свою очередь, заставляет отечественных экспертов все активнее обсуждать положение дел на "вотчине Лукашенко".

Об агрессивной риторике Лукашенко, российском смотрящем в Минске, "мигрантской войне" против Запада и деньгах в обмен на уступки Кремлю – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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О воинственных заявлениях Лукашенко и вероятности наступления из Беларуси

Пан Евгений, расшифруйте, пожалуйста, недавние заявления Лукашенко в адрес Украины. Как их понимать: это попытка выслужиться перед Путиным или его собственные убеждения?

После того, как Лукашенко заявил, что якобы он вместе с Путиным разработал план операции ОДКБ в Казахстане, подобного продолжения военно-политической риторики в исполнении белорусского диктатора следовало ожидать. Высказывания в адрес Украины стали следующим звеном в этой цепочке вербального милитаризма.

То, что из Минска будут звучать заявления такого образца, стало понятно еще в августе – сентябре позапрошлого года. Именно с тех пор вся без исключения публичная риторика Лукашенко безвозвратно вошла в кремлевское русло.

У тебя отсутствует какой-либо выбор, а особенно, когда находишься в московском обозе. Пусть и в самом его хвосте. Политические обязательства, наложенные Путиным, диктуют минскому деспоту соответствующие правила игры. Следовательно, как только российский кормчий дергает белорусского усача за усы, последний выдает на-гора очередное враждебное заявление в наш адрес.

Евгений Магда / Фото из архива 24 канала

Украине стоит беспокоиться из-за российско-белорусских военных учений?

Факты упрямо говорят следующее: с одной стороны – у нас 1084 километра общей границы, а с другой, присутствует понимание, что рельеф местности в белорусском направлении ощутимо отличается от такого на Донбассе. Поэтому ожидать танковой атаки с территории Беларуси не приходится. Разве что там окажутся российские военные в достаточном количестве, которых оперативно переоденут в белорусскую форму.

При таких условиях неутешительное развитие событий теоретически возможно. Однако его реализация будет означать окончательный крах легитимности руководителя белорусских земель. Военная агрессия против Украины станет внешнеполитической смертью для Лукашенко.

То наступление с белорусской стороны на сегодня является априори невыполнимым?

Надо понимать, что белорусские войска сами по себе не способны эффективно воевать. За 30 лет существования тамошняя армия ни разу по-настоящему не воевала. За исключением одной роты, тренированной специально для выполнения миротворческих функций. Да и, собственно говоря, лично белорусы не горят желанием по первой же команде бросаться в бой.

О задачах Грызлова в Беларуси

О чем свидетельствует назначение Грызлова на должность российского посла в Беларуси?

Фигура Грызлова на посту посла удостоверяет потребность Кремля раз и навсегда лишить белорусско-российские сношения даже малейшего повода для дискуссий. Главным образом таких, которые могут быть инициированы Минском. Задача Грызлова – доносить до Лукашенко позицию Москвы в безальтернативном формате, который не предполагает даже намека на возможность обсуждения.

Лукашенко получает указания от Москвы / Фото Getty Images

Может ли эта убедительная тональность российского эмиссара убедить Лукашенко в конце концов решиться на признание оккупированного Крыма российским?

До сих пор вопрос Крыма для кровавого усача был шансом для хоть какого-то политического маневрирования. В декабре прошлого года он значительно сузил это пространство заявлением, что Крым таки российский – де-факто. И уже в конце февраля этого года россияне могут положить конец колебаниям Лукашенко относительно идентификации оккупированного полуострова.

Им сейчас необходимо любой ценой затянуть Лукашенко на крымские земли ради попытки хотя бы как-то узаконить русскость Крыма в глазах международного сообщества. Решающую роль в этом жизненно важном вопросе для РФ играет статус РБ как страны основательницы ООН.

О "мигрантской войне" и воздушном пиратстве

"Мигранты – живой инструмент реализации злостных намерений Кремля" / Фото Interia Wydarzenia

"Мигрантская" война Лукашенко против Запада – это постановка, срежиссированная в Кремле, или проявление ярости самого диктатора?

Неспособность или нежелание видеть за спиной мигрантов тень Путина "затеняет" и сам Запад. Это его едва ли не самый большой просчет. Западный взгляд сквозь пальцы на атаку мигрантами границ ближайших соседей Беларуси уже сам по себе развязывает хозяину Кремля руки для нагнетания напряжения.

Европейцам всегда легче критиковать Лукашенко, чем ссориться с Путиным. А россиянин, соответственно, совершенно спокойно может и дальше проводить агрессивную внешнюю политику. В том числе и с мигрантами, как живым инструментом реализации злобных намерений.

В придачу стоит отметить, что особенно интересной с точки зрения дестабилизации мигрантами для россиян является Польша. Она уже неоднократно становилась мишенью для разного рода выпадов со стороны России. Вспомним хотя бы слова того же Путина об участии поляков в Холокосте наравне с гитлеровцами.

Почему белорусские пропагандисты вдруг решили взяться за опровержение вполне обоснованных обвинений в воздушном пиратстве?

Не исключаю, что это попытка компенсировать негатив вокруг "Вагнергейта". А с другой стороны, эти запоздалые оправдания можно квалифицировать как отчаянные попытки обелить репутацию Беларуси в контексте все той же недопустимой посадки европейского воздушного борта. В Минске понимают масштаб трагедии, которую спровоцирует это неправомерное поведение в разрезе субъектности государства на международной арене.

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Об изменениях в Конституции Беларуси

Какова цель будущих изменений в белорусской Конституции?

Потребность в изменениях в Конституцию в Беларуси начали обсуждать еще в конце прошлого года. Уже в феврале этого года назначен общегосударственный референдум. В новой редакции предлагается усилить роль Белорусского Народного собрания. Это этакий тамошний квазипарламент.

Что же касается возможной выгоды Кремля от трансформации белорусского основополагающего документа, то не склонен считать, что здесь уместно говорить о позитиве для Москвы. Видоизменение конституции надо трактовать скорее, как элемент политического торга Лукашенко с Путиным. В доказательство этого приведу слова узурпатора о том, что мы будем сейчас обнародовать проект изменений, но в зависимости от обстоятельств, оставляем окно возможностей для усовершенствования уже существующих законодательных наработок.

В том случае, если встанет "потребность" провести модификации, мы сразу же почувствуем – будут какие-то реальные изменения в пользу России или нет.

А как насчет варианта с возможным транзитом президентской власти и постепенным превращением бацька в своеобразного "серого кардинала" белорусской политики после изменений в Конституции?

Сегодня такой вариант развития событий невозможен. Во-первых, из-за того, что избавиться от всей полноты власти для Лукашенко является абсолютно неприемлемой опцией. А во-вторых, по состоянию на данный момент у Беларуси нет какой-то реальной ему альтернативы.

Лукашенко торгуется с Путиным / Фото Getty Images

Восстановление ядерного статуса Беларуси – это шаг в надежде запугать нас и наших западных партнеров и часть стратегических соображений Кремля или что-то другое?

Это опять-таки часть обязанностей на уровне риторики – кричать в унисон с Москвой. Лично Лукашенко понимает прекрасно, что попытки каким-то образом восстановить ядерный арсенал пагубно повлияют на уровень социального напряжения и неприятия такого решения гражданами.

Если ядерное вооружение в Беларуси и разместят, то только российского происхождения. По крайней мере, так будет подавать это белорусский самодержец.

О российских деньгах в обмен на уступки

Что думаете о запрете для компании "Беларуськалий" экспортировать продукцию через порт литовской Клайпеды. Как это повлияет на "луканомику"?

Такого рода запрет, по своей сути, является обоюдоострым. Он нанесет удар не только по белорусской экономике, но и по литовской. Получая доход от транспортировки калия, произведенного белорусским промышленным гигантом, литовцы существенно пополняют бюджет и своего государства. То есть значительные экономические убытки в результате этих рестрикций несут обе стороны.

Готов ли Путин и дальше спонсировать белорусский режим ввиду увеличения санкционного давления? Особенно, учитывая то, что запрет торговли белорусским калием через порт Клайпеды образует брешь в бюджете Беларуси с нехваткой примерно в 10%.

Путин готов предоставлять дотации только в ответ на взаимные уступки. Пока таких шагов навстречу не будет – не будет и денег. Россия же сама уже который год подряд страдает под бременем санкций. Что бы там кто из публичных российских лиц ни говорил.

Помните эпизод с купанием Лукашенко в мае прошлого года в прохладных водах Черного моря ради получения очередной порции финансовой помощи? Рискну предположить, что в следующий раз ему придется плавать уже в Северном Ледовитом океане.

Союзное государство – это больше декларации или реальный геополитический проект?

По состоянию на сегодня, скорее – второе. Ведь такое развитие событий полностью совпадает с порывами Путина воссоздать Советский Союз в новых условиях. По разным оценкам, он рассчитывает это сделать в промежутке от конца к началу следующего года. Мнения о следующем придерживаются историки. В то же время информация об осуществлении таких планов уже на конец этого года бытует в общественном мнении.

Союзное государство является точкой отсчета, которая ознаменует начало во всех смыслах геополитического процесса.

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Беларусь уже на данный момент полностью поглощена Россией?

Де-юре – нет. Потому что тогда бы России пришлось столкнуться с нарастанием санкционного давления. За такой большой счет они свои амбиции реализовывать не желают.

Зато есть политико-экономическое поглощение с одновременной попыткой Путина сохранить лицо. Наконец, ошибкой будет думать, что Беларусь в восторге от перспективы слияния с Россией. От этого будут страдать как граждане, так и сам Лукашенко в конечном итоге.

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