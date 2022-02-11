Про агресивну риторику Лукашенка, російського наглядача в Мінську, "мігрантську війну" проти Заходу та гроші в обмін на поступки Кремлю – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Про войовничі заяви Лукашенка й вірогідність наступу з Білорусі

Пане Євгене, розшифруйте, будь ласка, недавні заяви Лукашенка на адресу України. Як їх розуміти: це намагання вислужитися перед Путіним чи його власні переконання?

Після того як Лукашенко заявив, що нібито він разом із Путіним розробив план операції ОДКБ у Казахстані, подібного продовження військово-політичної риторики у виконанні білоруського диктатора слід було чекати. Висловлювання на адресу України стали наступною ланкою у цьому ланцюжку вербального мілітаризму.

Те, що з Мінська лунатимуть заяви такого зразка, стало зрозуміло ще у серпні – вересні позаминулого року. Саме відтоді вся без винятку публічна риторика Лукашенка безповоротно увійшла в кремлівське русло.

У тебе відсутній будь-який вибір, а надто, коли перебуваєш в московському обозі. Нехай і в самісінькому його хвості. Політичні зобов'язання, накладені Путіним, диктують мінському деспоту відповідні правила гри. Відтак, щойно російський керманич смикає білоруського вусаня за вуса, останній видає на-гора чергову ворожу заяву на нашу адресу.

Євген Магда / Фото з архіву 24 каналу

Україні варто непокоїтися через російсько-білоруські військові навчання?

Факти вперто говорять наступне: з одного боку – у нас 1084 кілометри спільного кордону, а з іншого – присутнє розуміння, що рельєф місцевості у білоруському напрямку відчутно відрізняється від такого на Донбасі. Тож очікувати танкової атаки з території Білорусі не доводиться. Хіба що там опиняться російські військові у достатній кількості, яких оперативно переодягнуть у білоруську форму.

За таких умов, невтішний розвиток подій є теоретично можливим. Однак його реалізація означатиме остаточний крах легітимності керманича білоруських земель. Військова агресія проти України стане зовнішньополітичною смертю для Лукашенка.

То наступ з білоруського боку на сьогодні є апріорі нездійсненним?

Треба розуміти, що білоруські війська самі по собі не здатні ефективно воювати. За 30 років існування тамтешня армія жодного разу по-справжньому не воювала. За винятком однієї роти, тренованої спеціально для виконання миротворчих функцій. Та й, власне кажучи, особисто білоруси не горять бажанням за першою ж командою кидатися у бій.

Про завдання Гризлова в Білорусі

Про що свідчить призначення Гризлова на посаду російського посла у Білорусі?

Фігура Гризлова на посту посла засвідчує потребу Кремля раз і назавжди позбавити білорусько-російські зносини навіть найменшого приводу для дискусій. Головним чином таких, що можуть бути ініційовані Мінськом. Завдання Гризлова – доносити до Лукашенка позицію Москви у безальтернативному форматі, який не передбачає навіть натяку на можливість обговорення.

Лукашенко отримує вказівки від Москви / Фото Getty Images

Чи може ця переконлива тональність російського емісара переконати Лукашенка врешті-решт зважитися на визнання окупованого Криму російським?

До сьогодні питання Криму для кривавого вусаня було шансом для бодай якогось політичного маневрування. У грудні минулого року він значно звузив цей простір заявою, що Крим таки російський – де-факто. І вже наприкінці лютого цього року росіяни можуть покласти край лукашенківським ваганням стосовно ідентифікації окупованого півострова.

Їм зараз необхідно за всяку ціну затягнути Лукашенка на кримські землі задля спроби хоча б якось узаконити російськість Криму в очах міжнародної спільноти. Вирішальну роль у цьому життєво важливому питанні для РФ грає статус РБ, як країни засновниці ООН.

Про "мігрантську війну" і повітряне піратство

"Мігранти – живий інструмент реалізації злісних намірів Кремля" / Фото Interia Wydarzenia

"Мігрантська" війна Лукашенка проти Заходу – це постановка, зрежисована у Кремлі, чи вияв люті самого диктатора?

Нездатність чи небажання бачити за спиною мігрантів тінь Путіна "затіняє" й сам Захід. Це його чи не найбільший прорахунок. Західний погляд крізь пальці на атаку мігрантами кордонів найближчих сусідів Білорусі вже сам по собі розв'язує господарю Кремля руки для нагнітання напруги.

Європейцям завжди легше критикувати Лукашенка, ніж сваритися з Путіним. А росіянин, відповідно, абсолютно спокійно може й далі проводити агресивну зовнішню політику. У тому числі й послуговуючись мігрантами, як живим інструментом реалізації злісних намірів.

На додачу варто зазначити, що особливо цікавою з точки зору дестабілізації мігрантами для росіян є Польща. Вона вже неодноразово ставала мішенню для різного роду випадів з боку Росії. Згадаймо хоча б слова того-таки Путіна про участь поляків у Голокості на рівні з гітлерівцями.

Чому білоруські пропагандисти раптом вирішили взятися за спростування цілком обґрунтованих звинувачень у повітряному піратстві?

Не виключаю, що це спроба компенсувати негатив навколо "Вагнергейту". А з іншого боку, ці запізнілі виправдання можна кваліфікувати як відчайдушні спроби відбілити репутацію Білорусі в контексті все тієї ж неприпустимої посадки європейського повітряного борту. У Мінську розуміють масштаб трагедії, яку спровокує ця неправомірна поведінка в розрізі суб'єктності держави на міжнародній арені.

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Про зміни в Конституції Білорусі

Яка мета майбутніх змін у білоруській Конституції?

Потребу у змінах до Конституції у Білорусі почали обговорювати ще наприкінці минулого року. Уже в лютому цьогоріч призначено загальнодержавний референдум. У новій редакції пропонується посилити роль Білоруських народних зборів. Це такий собі тамтешній квазіпарламент.

Що ж стосується можливої вигоди Кремля від трансформації білоруського засадничого документа, то не схильний вважати, що тут доречно говорити про позитив для Москви. Видозміну конституції треба трактувати скоріше, як елемент політичного торгу Лукашенка з Путіним. На доказ цього наведу слова узурпатора про те, що ми будемо зараз оприлюднювати проєкт змін, але в залежності від обставин, залишаємо вікно можливостей для удосконалення вже існуючих законодавчих напрацювань.

В тому разі, якщо постане "потреба" провести модифікації, ми відразу ж відчуємо – будуть якісь реальні зміни на користь Росії чи ні.

А як щодо варіанту з можливим транзитом президентської влади та поступовим перетворенням бацька у своєрідного "сірого кардинала" білоруської політики після змін до Конституції?

Сьогодні такий варіант розвитку подій є неможливим. По-перше, через те, що позбавитися всієї повноти влади для Лукашенка є абсолютно неприйнятною опцією. А по-друге, за станом на тепер, у Білорусі немає якоїсь реальної йому альтернативи.

Лукашенко торгується з Путіним / Фото Getty Images

Відновлення ядерного статусу Білорусі – це крок в надії залякати нас та наших західних партнерів і частина стратегічних міркувань Кремля чи щось інше?

Це знов-таки частина обов'язків на рівні риторики – голосити в унісон з Москвою. Особисто Лукашенко розуміє прекрасно, що спроби якимось чином відновити ядерний арсенал згубно вплинуть на рівень соціальної напруги та несприйняття такого рішення громадянами.

Якщо ядерне озброєння у Білорусі й розмістять, то лише російського походження. Принаймні, так подаватиме це білоруський самодержець.

Про російські гроші в обмін на поступки

Що думаєте про заборону для компанії "Білоруськалій" експортувати продукцію через порт литовської Клайпеди. Як це вплине на "луканоміку"?

Такого роду заборона, за своєю суттю, є обоюдогострою. Вона завдасть удару не тільки по білоруській економіці, а й по литовській. Отримуючи дохід від транспортування калію, виробленого білоруським промисловим гігантом, литовці суттєво поповнюють бюджет і своєї держави також. Тобто значних економічних збитків у результаті цих рестрикцій зазнають обидві сторони.

Чи готовий Путін і далі спонсорувати білоруський режим з огляду на збільшення санкційного тиску? Особливо, зважаючи на те, що заборона торгівлі білоруським калієм через порт Клайпеди утворить прогалину в бюджеті Білорусі з нестачею приблизно у 10%.

Путін готовий надавати дотації тільки у відповідь на взаємні поступки. Доки таких кроків назустріч не буде – не буде і грошей. Росія ж сама вже який рік підряд страждає під тягарем санкцій. Що б там хто із публічних російських осіб не говорив.

Пам'ятаєте епізод з купанням Лукашенка у травні минулого року у прохолодних водах Чорного моря заради отримання чергової порції фінансової допомоги? Ризикну припустити, що наступного разу йому доведеться плавати уже в Північному Льодовитому океані.

Союзна держава – це більше декларації чи реальний геополітичний проєкт?

За станом на сьогодні, швидше – друге. Адже такий розвиток подій повністю співпадає з пориваннями Путіна відтворити Радянський Союз у нових умовах. За різними оцінками, він розраховує це зробити у проміжку від кінця поточного до початку наступного року. Думки про наступний дотримуються історики. Водночас інформація про здійснення таких планів вже на кінець цього року побутує у суспільній думці.

Союзна Держава є точкою відліку, яка ознаменує початок злоякісного у всіх сенсах геополітичного процесу.

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Білорусь уже на цей момент повністю поглинута Росією?

Де-юре – ні. Бо тоді б Росії довелося зіткнутися з наростанням санкційного тиску. Таким великим коштом вони свої амбіції реалізовувати не бажають.

Натомість є політико-економічне поглинання з одночасним намаганням Путіна зберегти обличчя. Врешті, помилкою буде гадати, що Білорусь у захваті від перспективи злиття із Росією. Від цього страждатимуть як громадяни, так і сам Лукашенко в кінцевому підсумку.

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