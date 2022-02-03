Засуетились из-за Эрдогана

Связано это с тем, что сегодня, в ходе визита президента Турции в Украину будут подписаны важные договора по теме БПЛА. И именно подписание этих договоров Россия и ее марионетки, что на оккупированной части Донбасса, что в Беларуси, намерены сорвать.

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"Сенсация" от лукашистов

Российские и беларуские пропагандисты заявляют, что в Беларуси сбили украинский БПЛА, который "вторгся" в воздушное пространство Республики Беларусь. При этом было представлено фото сбитого БПЛА и назван его тип – Spectator.

А теперь, внимание, фото украинского БПЛА Spectator и небольшое развлечение – найдите 10 отличий.



Фото якобы украинского БПЛА, который обнародовали беларуские пропагандисты / Фото с телеграм-канала Александра Коваленко



Так в действительности выглядит БПЛА Spectator / Фото с телеграм-канала Александра Коваленко

Да, я не исключаю, что у беларуской стороны могут быть в наличии останки украинских БПЛА, которые были сбиты оккупантами на Донбассе и переправлены через Россию в Республику Беларусь для организации провокации, посредством которой через Минск попытаются дискредитировать Украину.

Но, очевидно, что тот БПЛА, который российские и беларуские пропагандисты выдают за сбитый украинский Spectator, хоть отдаленно на него и похож, но все же больше никчемная дешевая копия, чем неповторимый оригинал.

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