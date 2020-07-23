30 апреля 1943 года близ испанского побережья местный рыбак увидел тело в воде. На нем был спасательный жилет, британская униформа и привязанный цепью кейс. Мужчина загрузил его в свое судно и потащил к берегу. Думал сдать его полиции, а себе забрать какие-то британские "трофеи". Но он и не подозревал, что запустил в ход операцию под кодовым названием "Минсмит".

С одной стороны – это история об одной из самых эффективных дезинформационных кампаний в период войны. С другой – о мертвом мужчине, который изменил ход истории. Об этом говорится в новом выпуске программы "Спецслужбы" на 24 канале.

В предыдущей программе "Смерть шпионам": секретное ведомство СССР, которое охотилось не только на вражеских разведчиков

"Операция "Минсмит" была огромным риском. Экстраординарная миссия в экстраординарные времена. Такое проворачивали только один раз. Это было очень удачно", – объяснили в Королевском Объединенном институте оборонных исследований.

Гитлеровские силы в 1943 году активно продолжали оккупацию Европы. Союзникам нужен был надежный плацдарм для укрепления своих позиций. Таким был итальянский остров Сицилия. Его контроль позволил бы союзным кораблям беспрепятственно передвигаться в нужных направлениях. Вот только нападать на Сицилию открыто было очень опасно. Стягивание в регион большого количества техники и людей привлекло бы внимание врага.

Высадку на остров планировалось провести быстро и самое главное – тайно. Поэтому к планированию операции подключили британские MI5 и МІ6. Главная задача – дезинформировать немцев о своих планах. Подать им информацию так, чтобы Гитлер подумал, что нападение планируется на Грецию и Сардинию.

Смотрите полный выпуск программы "Спецслужбы":

"В 1943 году союзные армии готовились зайти в Южную Европу. Все знали, что наступление состоится. Не знали только где. Черчилль даже говорил: "Все, за исключением последнего кретина, догадываются, что это будет Сицилия", – вспомнил писатель Бен Макинтайр.

Кто придумал операцию "Минсмит"

Ян Флеминг, создатель Джеймса Бонда, во время войны был офицером военно-морской разведки. Но самое главное то, что он написал список из более чем 50 способов дезинформировать противника.

Среди пунктов был один, описанный как "не очень приятный". Идея заключалась в том, что практически под самый нос врага надо было подбросить мертвое тело военного с документами, якобы самого высокого ранга. Это должно помочь ввести противника в заблуждение относительно настоящих планов. Идея была уже давным-давно забыта. Пока не появилась потребность в высадке на Сицилию. Тогда в ход вступили 2 агента МИ5: Чарльз Чолмондели и Эвен Монтегю. Они использовали идею с трупом и немного ее усовершенствовали.

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"Чарльз всегда говорил: "Меня зовут Чамли, и произносил это по слогам. Чарльз Чамли." Он всегда был улыбающимся и веселым. Таким, будто его жизнь – это одно большое приключение", – сказала девушка Чарльза Чолмондели Петернель Ганкин.

"Эвен Монтегю был замечательным. А еще – невероятно высоким. И когда он начинал к вам идти, то шаг был настолько большим, что сначала вы видели его ногу, а уже потом голову. В работе он хотел, чтобы все происходило сразу. И это был один из секретов его успеха", – отметила бывшая работница МИ5 Патрисия Трехерин.

Что предусматривал план

Вместе они придумали план, который впоследствии получит название "Минсмит", что дословно означает "мясной фарш". Легенда такая:

Над морем разбивается самолет. Член экипажа ответственный за перевозку секретной документации, падает в воду, но не выживает.

Его выносит на берег волной, где тело подбирают агенты Абвера в Испании (немецкой спецслужбы). Они раскрывают документы и с ужасом узнают, что наступление будет не в Сицилии.

Далее противник стягивает свои силы на другие точки, а союзники спокойно захватывают остров.

Правда, была одна проблема – где найти труп утопленника? Казалось бы, Вторая мировая, тел миллионы. Но агенты рассчитали все до мелочей. Труп должен отвечать всем параметрам "подставной" авиакатастрофы, и, конечно, с причиной смерти – утопление.

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Нужно было тело, которое вытащили из воды. Повреждения на теле тоже должны отвечать таким, как при авиакатастрофе. По легенде, первые ранения произошли еще в воздухе, а уже смерть – в воде, – рассказал патологоанатом Стюарт Хамильтон.

Примерно месяц продолжались поиски подходящего тела. Пока патологоанатомам в руки не попал мертвый бродяга – 34-летний Глинвер Майкл. Он попробовал яд для крыс и умер. Не очень легкой смертью. Химическая реакция между принятым веществом и кислотой в желудке повлекли мучительную смерть, заполнив легкие жидкостью. Это уже было похоже на утопление. Поэтому бездомного поместили в специальную морозильную камеру и начали придумывать ему новую жизнь, чтобы искусно обмануть абверовцев в Испании.



Идентификационная карточка "майора Мартина" / Фото Ewen Montagu Team

"Причина, почему выбрали Испанию, очень специфическая. В войне Испания была нейтральной, но мы знаем из различных данных разведки, что там было полно немецких шпионов, которые собирали самую разнообразную информацию", – вспомнил Бен Макинтайр.

Так бывший бродяга превратился в капитана Королевской морской пехоты Британии, Уильяма Билла Мартина. Ему придумали фиктивную жизнь, детализированную до малейших мелочей. Он был римо-католиком, имел привычку курить. Был немного забывчивым. Об этом свидетельствовали подставные чеки о задолженности банку. Одели его в военную форму, а в карманы положили билеты на проезд, письма от родственников и любимой. Даже фото добавили. По легенде ее звали Пам. На самом деле, она была работници МИ5 Нэнси Жан Лесли. Все это сделали для того, чтобы у немцев не возникало вопросов "А не подставной ли это солдат?". Главная наживка – секретные переписки и документы о планах летних кампаний союзников на Средиземноморском театре боевых действий.



Поддельная фотография подруги "майора Мартина" / Фото The National Archives

Воплощение операции "Минсмит"

Через несколько месяцев кропотливой работы, Монтегю и Чамли решили, что время выпускать тело на воду. Поместив новоиспеченного капитана в специальный гроб с сухим льдом, ночью 19 апреля на подводном судне "Сераф" агенты вышли в открытые воды. 30 апреля они были уже у берегов Испании. Примерно в миле от суши тело выбросили, привязав к поясу дипломат с документацией. В тот же день тело нашел рыбак.

"Антонио Рей Мария, рыбак, который нашел тело, был моим хорошим товарищем. Он тогда мне рассказал, что утром увидел плавающего солдата в воде. Взял его под руки, погрузил на лодку и поплыл с ним к берегу. По дороге к суше он вспоминал, что видел на лице синяки: либо от спасительной лодки, либо от авиакатастрофы. Он думал, что тело вероятно выбросило через окно, когда самолет ударился о воду", – объяснил друг рыбака Пепе Моралес.



Агенты выпускают тело в воду / Фото с просторов интернета

Испанские правоохранители сразу же передали тело абверовцам. Те начали собственную медицинскую экспертизу. За несколько дней пришли к выводу, что мужчина и вправду утонул. В его карманах нашли документы на имя Уильяма Билла Мартина. Все шло по плану. Немцы настолько поверили в это, что даже занесли имя солдата в список потерь британской армии. С тех пор стало понятно – абверовцы проглотили наживку.

За процессом экспертизы наблюдал Адольф Клаус, руководитель небольшой группы Абвера. Он работал под прикрытием фермера. Выращивал овощи, фрукты, а параллельно собирал информацию о секретах союзных войск в Испании.

Чтобы окончательно подогреть интерес немцев к телу, британцы отправили в Мадрид телеграмму. Мол, во время авиакатастрофы исчезли секретные документы: просьба немедленно и максимально тайно передать их обратно в Британию. Конечно, что абверовцы такую информацию мимо ушей пропустить не могли. За дело взялся Карл-Эрих Кюленталь – один из самых доверенных связных Гитлера в Испании. Он знал, что испанцы нашли документы, и смог договориться с ними о получении бумаг на несколько часов для "ознакомления".

Как отреагировали немцы

Немецкие агенты пораскрывали все конверты и перефотографировали все до мелочей. Среди важнейших – подставная переписка между военными чинами, которые обсуждали планы нападения на Грецию и Сардинию. Понятно, что полученные данные передали в Берлин. Там уже начали думать над планом встречи атаки. После копирования документации, ее бережно передали обратно в руки испанцев с сообщением о том, что ничего подозрительного не обнаружили.

"Все письма были хорошо запечатаны. И вот, что они сделали: если взять старый конверт и вот так его согнуть, то его верхняя часть будет значительно длиннее, чем нижняя. Поэтому, если запихнуть туда двойные зубцы, то можно покрутить и достали лист из конверта. Это очень трудно сделать, а еще труднее – запихнуть его обратно. Но это именно то, что они и сделали", – рассказал писатель Бен Макинтайр.

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В итоге, немцы на все это безапелляционно повелись. И начали стягивать военный контингент в Грецию. На Сицилии армия, конечно, осталась, но явно не столько, чтобы отбить атаку союзных сил. Когда британцы окончательно убедились, что план сработал, 9 июля началась операция "Хаски" – высадка на Сицилию.

Последствия операции "Минсмит"

Интересно, что немцы думали, что высадка союзников на остров – это всего лишь отвлекающий маневр, а основной удар будет в Греции. Но без боя не обошлось. Союзные силы потеряли более 4-х тысяч бойцов. Некоторые историки утверждают, что благодаря Минсмиту удалось сохранить по меньшей мере 40 тысяч военных. Хотя и так больше 20 потеряли. А вот со стороны немецких и итальянских сил точных данных нет. Цифры колеблются от 20-ти и почти до 100 тысяч.

Операция "Минсмит" стала настоящим прорывом во Второй мировой. Захват Сицилии позволил прорубить путь к закреплению сил в регионе. Об "афере" с Уильямом Биллом Мартином и мир, и немцы узнали еще не скоро. Лишь в 1953 году один из руководителей операции Эвен Монтегю написал книгу "Человек, которого никогда не было", а потом по ней сняли и фильм.