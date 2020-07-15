Масштабные сражения и противостояния Второй мировой войны дали толчок к созданию не только новых технологий, но и новых подразделений. Эта история об одном из них – советский "СМЕРШ" – ряд независимых контрразведывательных органов, которые называют инструментом смерти Сталина.

Сегодня "СМЕРШ" считают одним из самых секретных и самых эффективных ведомств "советов" во время войны. Подробнее о том, как действовало подразделение – читайте в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Подразделения Кремля

В самый разгар войны на вооружении Кремля уже стояло НКВД. Его отдельные подразделения, такие как ОМСБОН (Отдельная мотострелковая бригада особого назначения) и так неплохо справлялись с немцами. Они заслали в тыл противника свыше 200 диверсионных отрядов и отправили более 7 тысяч собственных бойцов на помощь Красноармейцам. А также уничтожили:

137 тысяч нацистов,

87 чиновников,

2000 агентов,

30 танков:

20 бронемашин.

Зачем Сталин создал "СМЕРШ"?

На территорию Союза в 1941 году вторглась немецкая армия. Разработанный агентами немецкой спецслужбы "Абвер" план нападения позволил гитлеровским силам беспрепятственно оккупировать одну территорию за другой.

НКВД противопоставить немецким ведомствам не могли ничего. Ведь "Абвер", в отличие от советской агентуры работал исключительно в военной плоскости. Соответственно, Москва начала задумываться над созданием новых органов контрразведки, которые бы более действенно противостояли нацистам.

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Поэтому 19 апреля 1943 года вышел секретный документ, декларирующий создание контрразведывательного ведомства "СМЕРШ". Он состоял из 3 подразделений:

► Первый подвязан к НКВД с руководителем Берией.

► Второй к флоту во главе с адмиралом Николаем Кузнецовым.

► Третий – Главное управление во главе с Виктором Абакумовым, который напрямую отчитывался перед Сталином.

И хотя официальной датой создания ведомства считается 1943 год, некоторые историки предполагают, что смершевцы работали в тылу врага еще задолго до своего появления на бумаге:

Предлагали такое название – "Смерть немецким шпионам". Сталин сказал, что разве только немецкие шпионы? Назовем просто смерть шпионам,

– рассказал полковник ФСБ в отставке Владимир Виноградов.

Чем занимался "СМЕРШ"

Спектр деятельности агентов "СМЕРШа" был очень широким. Начиная от контроля безопасности СССР и заканчивая охотой на собственных же агентов, которые вовремя не возвращались с заданий. Агентура вновь созданного органа боролась и с антисоветскими группами: Российской освободительной армией, которая воевала под флагами Гитлера и с ОУН, которые боролись за независимость Украины.

Хотя главное назначение – поиск и ликвидация вражеских шпионов, преимущественно "Абвера". Смершевцы считали их своими самыми отъявленными врагами. Следил за этим жестокий Виктор Абакумов.



Виктор Абакумов / Фото "Википедия"

У смершевцев была еще одна задача: следить за красноармейцами. Их тайно засылали в ряды военных, где те вели личные дела на "подозрительных" воинов. Внимание обращали на тех, кто жалуется на власть, планирует убежать с фронта, специально калечит себя, чтобы покинуть поле боя. В каждом из них видели немецкого абверовца. Их расстреливали или пытали. Под таким давлением армия Москвы была тотально деморализована.

Дезинформация и нейтрализация

Сотрудникам СМЕРШа в течение войны удалось "провернуть" 183 радиогры. Ее цель не только в дезинформации, но и в нейтрализации разведки противника. Агенты взламывали шифровальные коды или вербовали в свои ряды немецких радистов. Затем, якобы от имени немецких диверсионных групп вели переговоры с Берлином.

Это позволило остановить 400 немецких агентов, предотвратить массовые поставки оружия и техники на оккупированные Германией территории. Таких радиогрупп Сталин раскидал практически по всему фронту.

Справка. Радиоигра (калька с немецкого Funkspiel) – это использование средств радиосвязи в оперативной игре для дезинформации разведывательных органов противника. Для радиоигры часто используют захваченного контрразведкой и перевербованного разведчика-радиста или двойного агента.

Радиоигра "Опрос"

Одна из первых радиоигр называлась "опрос". Ее начали практически сразу после создания "Смерша" и вели целый год. Агентам удалось передать в Германию 92 телеграммы и принять – 51. Это позволило "советам" перехватить тонны немецких ресурсов.

Кроме радистов в рядах "СМЕРШа" было много других специальностей. Дрессура специальных школ делала из них универсальных агентов. Хотя, были и такие, которых учили специально для конкретных задач. Например, для отправки за границу. А в основном, все члены "СМЕРШ" были подготовлены практически одинаково. Каждый мог быть как обычным наблюдателем, ведущим учет "неблагонадежных" солдат, так и радистом.



Инструкция з проведення радіогри з противником / Скриншот з відео

Почему смершевцев называют инструментом смерти Сталина

Кроме своей основной деятельности по ликвидации вражеских шпионов, агентура занималась и допросами. Поскольку это ведомство далеко не карательный орган, то задерживать, судить или казнить людей они права не имели. Но досудебные расправы – это как раз тот случай, когда учет мертвых не ведется. Агенты в методах не перебирали: будто то немецкий солдат или свой – всех закидывали в один лагерь, откуда по одному вывозили на допросы.

Секретность "Смерша" позволяет России романтизировать эту спецслужбу. Даже несмотря на то, что западные историки считают ее хуже НКВД или КГБ. Для этих людей разделения "свой-чужой" не существовало. Из-за того, что большинство данных неизвестно, о настоящих зверствах в отношении своих людей историки могут лишь догадываться. Но, зная риторику советских и российских спецслужб, не трудно догадаться, какими на самом деле были агенты "СМЕРШ".



"СМЕРШ" называют инструментом смерти Сталина / Фото histrf.ru

Уже после войны появились цифры результативности смершевцев. Одни историки утверждают, что на счету ведомства 30 тысяч обезвреженных абверовцев и 3500 диверсантов. Другие говорят, если считать общее количество всех врагов СССР, то агентура поймала больше, чем полмиллиона. Очевидно, что не все из них были шпионами. Однако, на России покрывая военные преступления спецслужб снимают о них не только сюжеты, но и кино.

Что известно об Александре Козлове

Одним из самых известных людей в "СМЕРШ" был лейтенант Красной армии Александр Козлов. Ему удалось фактически прорубать себе путь не только в "СМЕРШ", но и в "Абвер". Его двойная жизнь принесла немало пользы для СССР. Хоть она и закончилась для него трагически – вместе с женой немцы его таки поймали. И заставили работать на себя в контрразведывательном отделе.

Мой партизанский отряд был одним из крупных. Достигал до 300 человек. Я вел борьбу с карательными отрядами немцев. Проводили нападения на гарнизоны,

– рассказывал Александр Козлов.

Согласно плану, Козлова должны были отправить в тылы советских военных, чтобы он дезинформировал их относительно немецких планов. Но вместо шпионажа для немцев он показался своим, где его перевербовали смершевцы. Козлов получил новое задание: проникнуть в разведывательный центр немцев "Сатурн" и вербовать там абверовцев.

Олександр Козлов / Фото Оpengaz

Ему удалось не только снова вернуться к немцам, но и дослужиться там до звания капитана. За 2 года работы под прикрытием он завербовал 7 агентов и исключил из школы наиболее радикально настроенных против СССР. Но в 1945 году его поймали американские спецслужбы и передали в СССР.



Поскольку Козлов был в плену у немцев и американцев, его уволили из армии и бросили за решетку на 3 года. Его жена и ребенок от него ушли. На этом история разведчика и закончилась.

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Реабилитировали Александра Козлова только в 1990-х годах, когда на поверхность всплыли некоторые документы с войны. После стольких лет в изгнании его жизнь наладилась. О нем даже сняли несколько фильмов, посвященных его диверсионной работе в рядах "Абвера".

Образ "Смерша"

На России их восхваляют и приравнивают к героям, нивелируя убийства невинных людей. В мире до сих пор не разобрались в достоверности какой-либо информации о "СМЕРШ", ведь практически вся она российская. Однако, факт остается фактом: абверовцев им победить удалось.

Для Центра большой вес имели агенты, которых подготовили в школах "Абвера". С такими можно было работать на перспективу. То есть, если такого агента перевербовывали, то с его помощью можно было завязывать или радиоигру, или отправлять на заднюю линию фронта, поддерживать связь и получать информацию.



Вся информация о "СМЕРШ" - русский / Фото с просторов интернета

Как долго просуществовал "СМЕРШ"

Уже в 1946 году его расформировали и разбросали по другим спецслужбам СССР. После войны содержание такого ведомства стало невыгодным и ненужным. Главу Виктора Абакумова в 1954 году арестовали и осудили за измену Родине, заговор и много других преступлений. Его расстреляли в том же году.

На этом история "СМЕРШа" закончилась. О нем никто не вспоминал, никто не говорил. Лишь время от времени на поверхность всплывали архивные документы. И то – только те, которые одобрял Кремль.