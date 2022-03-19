В Минсоцполитики выпустили памятку женщинам, пересекающим границу Украины
Источник:Министерство социальной политики Украины
Минсоцполитики вместе с правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики инициировало разработку и распространение листовок для девушек и женщин, пересекающих государственную границу.
Это важно в связи с военными действиями на территории Украины и с целью предотвращения торговли людьми.
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Листовки разработаны при поддержке проекта "сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), который финансируется правительством Канады и внедряется Alinea International.
Известно, что Минсоцполитики обратилось в Закарпатскую, Львовскую, Черновицкую облгосадминистрации, а также в администрацию Государственной пограничной службы, с просьбой распространить памятки в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля.
Памятка для женщин / Фото Минсоцполитики
Памятка для женщин / Фото Минсоцполитики
Кроме того, обратились в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям с просьбой включить в SMS-рассылки информацию о правилах безопасности с целью предотвращения торговли людьми в условиях войны.
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