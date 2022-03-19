В Минсоцполитики выпустили памятку женщинам, пересекающим границу Украины

Минсоцполитики вместе с правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики инициировало разработку и распространение листовок для девушек и женщин, пересекающих государственную границу.

Это важно в связи с военными действиями на территории Украины и с целью предотвращения торговли людьми.

Важно Харьковская тероборона уничтожила БМП врага: яркое видео

Листовки разработаны при поддержке проекта "сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), который финансируется правительством Канады и внедряется Alinea International.

Известно, что Минсоцполитики обратилось в Закарпатскую, Львовскую, Черновицкую облгосадминистрации, а также в администрацию Государственной пограничной службы, с просьбой распространить памятки в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля.

Памятка для женщин / Фото Минсоцполитики​

Памятка для женщин / Фото Минсоцполитики​

Кроме того, обратились в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям с просьбой включить в SMS-рассылки информацию о правилах безопасности с целью предотвращения торговли людьми в условиях войны.

К теме – сколько миллионов уехали из Украины с начала войны: смотрите видео