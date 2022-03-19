Це важливо у зв’язку з воєнними діями на території України та з метою запобігання торгівлі людьми.

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Листівки розроблено за підтримки проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що фінансується Урядом Канади та впроваджується Alinea International.

Відомо, що Мінсоцполітики звернулося до Закарпатської, Львівської, Чернівецької облдержадміністрацій, а також до Адміністрації Державної прикордонної служби, з проханням розповсюдити Пам’ятки у пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю.



Памʼятка для жінок / Фото Мінсоцполітики​

Памʼятка для жінок / Фото Мінсоцполітики​

Крім того, звернулися до Державної служби України з надзвичайних ситуацій з проханням включити до SMS-розсилки інформацію про правила безпеки з метою запобігання торгівлі людьми в умовах війни.

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