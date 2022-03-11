Минус 10 российских самолетов за сутки: воздушные силы отчитались об уничтожении техники врага

Воздушные силы отчитались об уничтожении российской техники в течение 10 марта. Удалось, в частности, поразить 10 самолетов, которые бомбили мирные города украинцев.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Командования Воздушных Сил ВСУ. Соответствующее сообщение там опубликовали в ночь на 11 марта.

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Сокрушительный удар по колоннам оккупантов

В течение 10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов Сухопутных войск ВСУ нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники россиян. По предварительной информации, речь идет о целом полке вражеских десантных войск с полным комплектом техники – с танками, БМП и "Градами".

Было и поражение воздушных целей

В то же время В зенитных ракетных войсках Воздушных Сил отчитались о поражении 4 воздушных целей противника. Предварительно – это три штурмовика Су-25 и Су-34, который не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России. По информации авиации Воздушных Сил, так же поражены минимум четыре воздушные цели, преимущественно – Су-25.

Зато в Сухопутных войсках предоставили информацию, подтвержденную фотографиями, о том, что на разных направлениях удалось сбить два штурмовика оккупантов Су-25. Один из них – с помощью американского Stinger.

Поэтому имеются данные о поражении 10 самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев. Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках,

– говорится в сообщении.

"Не будем забывать и о работе авиационных беспилотных комплексов "Байрактар ТБ-2", которые сегодня уничтожили ЗРК "Бук М1" и другие цели. Все будет Украина! Держим строй! Смерть врагам", – подытожили в Воздушных Силах ВСУ.

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