Минус 2 оккупанта: россияне снова взорвались на "Азовстали"

Россияне продолжают "наводить порядок" в уничтоженном ими Мариуполе. Возмездие за совершенные преступления достигает их там, откуда уже ушли наши защитники.

Российские оккупанты практически стерли Мариуполь с лица земли. Особенно безумно они стреляли по "Азовстали", где были отважные защитники города и мирное население.

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Минус два российских оккупанта

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российских оккупантов догоняет справедливое возмездие за их преступления. Даже разбомбленный ими город помнит о мести и готов нанести им новые потери.

Российские оккупанты продолжают разминировать "Азовсталь", на предприятии саперы работали вместе с военными. "Работа" прошла удачно – взрыв раздался на полгорода, а два российских оккупанта отправились на концерт Кобзона.

Чтобы придать трагизма, оккупанты почему-то собственных военных называют энергетиками. По-видимому, стыдно признать, что Мариуполь продолжает сопротивление даже после эвакуации Героического Гарнизона Мариуполя.

Слава Украине и смерть российским оккупантам!

– написал Андрющенко.

Защитники Мариуполя в плену

Российские оккупанты продолжают держать в плену более 2 500 тысяч героических защитников "Азовстали", выполнивших приказ о защите города, а также о сложении оружия и сохранении жизни.

В каких условиях держат наших героев и применяют ли против них пытки – неизвестно. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал о том что враг может содержать героев на территории Донецкой области, поэтому нужно соблюдать осторожность с заявлениями, чтобы не навредить им. Также родные героев обращались в Красный Крест и международные СМИ с просьбой показать, в каких условиях россияне держат отважных защитников "Азовстали".

Новости Мариуполя: последние события

Российские оккупанты продолжают штурм Северодонецка и безумно обстреливают Лисичанск. Враг применяет "Пионы", авиабомбы и реактивные системы залпового огня.

Захват Северодонецка – приоритетная задача врага, он бросает на его исполнение большие силы. Россияне смогли прорваться в Тошковку, им удалось сделать это благодаря большому количеству техники и живой силы.

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