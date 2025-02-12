Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА и издание "Виледж".

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Что говорят в "Киевпастрансе" об объявлении минуты молчания

В "Киевпастрансе" рассказали журналистам "Виледж", что объявление общенациональной минуты молчания в общественном транспорте Киева будет происходить следующим образом:

если общественный транспорт имеет по графику остановку с 08:50 до 09:00, то водители автобусов, трамваев и троллейбусов будут включать объявления о минуте молчания в это время;

водитель должен дождаться завершения объявления о минуте молчания, которое длится 30 секунд;

движение транспорта якобы будет возобновляться только после завершения объявления.

По данным "Киевпастранс", это нужно, потому что объявление следующей остановки может перекрыть объявление о минуте молчания, если общественный транспорт отправится.

В то же время если с 08:50 до 09:00 будет воздушная тревога, то сначала водители включат сообщение об этом, а уже потом о минуте молчания.

Как прокомментировали в КГГА возможную остановку движения транспорта

В КГГА, в свою очередь, заявили, что информация, что общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания будет останавливать движение на 10 минут (якобы с 08:50 до 09:00) – не соответствует действительности.

В этот период в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, оборудованных системой громкоговорителя, будет звучать звуковое сообщение для чествования памяти погибших Защитников, Защитниц и мирных жителей Украины,

– говорится в сообщении.

В горадминистрации также подчеркнули, что, когда будет звучать информация о минуте молчания, движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться і будет продолжаться по расписанию.

Сейчас в Киевпастрансе осуществляют подготовку к внедрению этого решения.

К слову, 30 января на сессии Киевского городского совета депутаты утвердили меры по проведения общенациональной минуты молчания. Ее будут объявлять в общественном транспорте и через звуковые системы на Крещатике и Майдане Независимости.