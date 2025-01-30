Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета. Депутаты утвердили новые меры для поддержки.

Читайте также Мобилизованные киевляне отныне будут получать 50 тысяч гривен материальной помощи от города

Депутаты Киева утвердили ежедневную минуту молчания

На сессии Киевского городского совета 30 января утвердили меры для проведения ежедневной общенациональной минуты молчания. О ее начале будут объявлять в общественном транспорте, а также через звуковые системы на Крещатике и Майдане Независимости.

О начале минуты молчания будут объявлять в общественном транспорте, а также через звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости, на рекламных носителях и через мобильное приложение "Киев Цифровой",

– говорится в заметке.

Также учреждениям, заведениям и организациям рекомендуют приостанавливать работу на минуту, за исключением случаев непрерывного режима или необходимости неотложных мероприятий.

Согласно указу, в 9:00 в Украине объявляется общенациональная минута молчания в честь погибших от вооруженной агрессии России. Это объявление транслируется во всех средствах массовой информации, независимо от формы собственности.