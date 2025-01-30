Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської міськради. Депутати затвердили нові заходи для підтримки.

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Депутати Києва затвердили щоденну хвилину мовчання

На сесії Київської міської ради 30 січня затвердили заходи для проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Про її початок оголошуватимуть у громадському транспорті, а також через звукові системи на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Про початок хвилини мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, а також через звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, на рекламних носіях і через мобільний застосунок "Київ Цифровий",

– йдеться в дописі.

Також установам, закладам й організаціям рекомендують призупиняти роботу на хвилину, за винятком випадків безперервного режиму або необхідності невідкладних заходів.

Згідно з указом, о 9:00 в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання на честь загиблих від збройної агресії Росії. Це оголошення транслюється у всіх засобах масової інформації, незалежно від форми власності.