МинВОТ: в Торецке разрушается дамба хвостохранилища, наполненного химическими отходами
В городе Торецке, который находится на линии соприкосновения, разрушается дамба хвостохранилища фенольного завода, которое содержит 270 тонн отходов химического производства.
Об этом сообщается в экологическом отчете Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
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#екозвіт: зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что по инициативе министерства проведен анализ состояния почв, поверхностных и подземных вод, а также воздуха.
Источник: 24 Канал
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