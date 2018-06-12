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МинВОТ: в Торецке разрушается дамба хвостохранилища, наполненного химическими отходами

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Дамба хвостохранилища фенольного завода в Торецке разрушается
Дамба хвостохранилища фенольного завода в Торецке разрушается / ukrinform.ua

В городе Торецке, который находится на линии соприкосновения, разрушается дамба хвостохранилища фенольного завода, которое содержит 270 тонн отходов химического производства.

Об этом сообщается в экологическом отчете Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

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#екозвіт: зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится  270 т химических отходов, заполнено на 90%,
– говорится в сообщении.

Сообщается, что по инициативе министерства проведен анализ состояния почв, поверхностных и подземных вод, а также воздуха.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Экология
Источник: 24 Канал
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