МинВОТ: в Торецке разрушается дамба хвостохранилища, наполненного химическими отходами

В городе Торецке, который находится на линии соприкосновения, разрушается дамба хвостохранилища фенольного завода, которое содержит 270 тонн отходов химического производства.

Об этом сообщается в экологическом отчете Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

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#екозвіт: зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%,

– говорится в сообщении.

#екозвіт: зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р.

Сообщается, что по инициативе министерства проведен анализ состояния почв, поверхностных и подземных вод, а также воздуха.