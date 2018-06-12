МінТОТ: у Торецьку руйнується дамба хвостосховища наповненого хімічними відходами
У місті Торецьку, яке перебуває на лінії зіткнення, руйнується дамба хвостосховища фенольного заводу, яке містить 270 тонн відходів хімічного виробництва.
Про це повідомляється у екологічному звіті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Twitter.
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#екозвіт: зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%,
– йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з ініціативи Міністерства проведено аналіз стану грунтів, поверхневих та підземних вод, а також повітря.
Джерело: 24 Канал
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