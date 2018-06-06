Тука показав, як Донецьк накриває екологічна катастрофа

В окупованому проросійськими найманцями Донецьку зараз спостерігається вкрай катастрофічна ситуація. Зокрема, тут сильно забруднено поверхневі та підземні води, більшість шахт підтоплено та суттєво просідає ґрунт.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Крім того, чиновник оприлюднив красномовні графічні матеріали.

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Як переконує заступник міністра, процес затоплення шахт починається на окупованій території та поступово дістається шахт, які розташовуються на контрольованій Києвом частині Донбасу.

Зверніть увагу: об’єм шахтних вод, що надходять у шахту "Золоте" (контрольована територія) становить 940 тон в годину! Для того, щоб збільшити потужності водовідведення, уряд виділив 131 мільйон гривень на закупівлю обладнання та проведення робіт. Додаткове водовідведення потребує наявності 6 спеціальних насосів. Вага одного становить близько 10 тонн,

– підкреслив посадовець.

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Крім того, Тука показав, як просідає ґрунт на окупованій території. Як пояснив він, позначки від "жовтої" до "червоної" означають просідання від 5 до 25 сантиметрів відповідно.

"Просідання ґрунту в Донецьку. Чим загрожує це явище? Руйнацією доріг, житлових будинків і підприємств, залізниці та ЛЕП, водо- та газогонів, захисних споруд, а також інших небезпечних об’єктів", – підкреслив Тука.

Нагадаємо, нещодавно міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що "фактично провалюється поверхня окупованого міста Донецьк".