Тука назвав три загрози, які можуть призвести до екологічного лиха на Донбасі

Якщо на Донбасі з підтоплених шахт не будуть викачувати воду, це може призвести до підтоплення територій регіону, просідання ґрунтів та отруєння води.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в ефірі "Громадського".

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"По-перше, це підйом ґрунтових вод, підтоплення території. Тобто житлові будинки, вулиці, присадибні ділянки можуть опинитися під водою", – наголосив він.

За словами заступника міністра, другою небезпекою є можливість просідання ґрунтів, яка призведе до руйнації фундаментів і відповідно до руйнації місцевої інфраструктури.

І третій сегмент цього неприємного небезпечного кола – потрапляння забруднених шахтних вод. Усі шахтні води надзвичайно забрудненні хімічними речовинами. Потрапляння цих вод в ті річки і озера, з яких здійснюється водозабір для використання в якості питних вод,

– наголосив Тука.

Окрім того, чиновник зауважив, що на підконтрольній Україні території Донбасу ведеться постійна робота у співпраці з Міністерством екології та Міністерством вугільної промисловості та енергетики задля подолання екологічних загроз.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок зупинки окупантами процесу відкачування води з атомної шахти "Юний комунар" (Юнком) під Єнакієвим на Донбасі лише за місяць пересох шахтний ставок.