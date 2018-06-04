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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Поверхня окупованого Донецька провалюється, – у МінТОТ озвучили невтішний прогноз

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Очільник МінТОТ Вадим Черниш
Очільник МінТОТ Вадим Черниш / dsnews

В окупованому Донецьку спостерігається просідання ґрунту на 20-25 сантиметрів. Це загрожує житловим кварталам та інфраструктурі міста.

Про це повідомив очільник МінТОТ Вадим Черниш, передає Укрінформ.

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За словами експертів така ситуація спричинена тим, що шахтна вода не відкачується, і немає відливу води.

Територія Донецька: тут ми фіксуємо просідання грунтів на 20 -25 см – ми це бачимо шляхом супутникового моніторингу. І це означає, що фактично провалюється поверхня міста Донецьк,
– повідомив Черниш.

Така ситуація загрожує житловим кварталам міста і соціальній інфраструктурі загалом.

Вадим Черниш зауважив, що у звіті йдеться про близько 200 об'єктів на Сході Україні, які несуть ризики для місцевого населення.

Теги: Новини Донецька Новини України Екологія
Джерело: 24 Канал
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