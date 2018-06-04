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Поверхность оккупированного Донецка проваливается, – в МинВОТ озвучили неутешительный прогноз

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Глава МинВОТ Вадим Черныш
Глава МинВОТ Вадим Черныш / dsnews

В оккупированном Донецке наблюдается проседание грунта на 20-25 сантиметров. Это угрожает жилым кварталам и инфраструктуре города.

Об этом сообщил глава МинВОТ Вадим Черныш, передает Укринформ.

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По словам экспертов, такая ситуация вызвана тем, что шахтная вода не откачивается, и нет отлива воды.

Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседание грунтов на 20 -25 см – мы это видим путем спутникового мониторинга. И это означает, что фактически проваливается поверхность города Донецк,
– сообщил Черныш.

Такая ситуация угрожает жилым кварталам города и социальной инфраструктуре в целом.

Вадим Черныш отметил, что в отчете речь идет об около 200 объектов на Востоке Украины, которые несут риски для местного населения.

Теги: Новости Донецка Новости Украины Экология
Источник: 24 Канал
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