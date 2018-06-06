Тука показал, как Донецк накрывает экологическая катастрофа

В оккупированном пророссийскими наемниками Донецке сейчас наблюдается крайне катастрофическая ситуация. В частности, здесь сильно загрязнены поверхностные и подземные воды, большинство шахт подтоплены и существенно проседает грунт.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Кроме того, чиновник обнародовал красноречивые графические материалы.

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Как утверждает заместитель министра, процесс затопления шахт начинается на оккупированной территории и постепенно достается шахт, которые располагаются на контролируемой Киевом части Донбасса.

Обратите внимание: объем шахтных вод, поступающих в шахту "Золотое" (контролируемая территория) составляет 940 тонн в час! Для того, чтобы увеличить мощности водоотведения, правительство выделило 131 миллион гривен на закупку оборудования и проведение работ. Дополнительное водоотведение требует наличия 6 специальных насосов. Вес одного составляет около 10 тонн,

– подчеркнул чиновник.

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Кроме того, Тука показал, как проседает почва на оккупированной территории. Как пояснил он, отметки от "желтой" до "красной" означают проседание от 5 до 25 сантиметров соответственно.

"Просадка грунта в Донецке. Чем грозит это явление? Разрушением дорог, жилых домов и предприятий, железной дороги и ЛЭП, водо- и газопроводов, защитных сооружений, а также других опасных объектов", – подчеркнул Тука.

Напомним, недавно министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что "фактически проваливается поверхность оккупированного города Донецк".