17:09
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Тука показал, как Донецк накрывает экологическая катастрофа

247 Читати новину українською
Тука показал, как оккупированный Донецк "проваливается" под землю (иллюстративное фото)
Тука показал, как оккупированный Донецк "проваливается" под землю (иллюстративное фото) / Соцсети

В оккупированном пророссийскими наемниками Донецке сейчас наблюдается крайне катастрофическая ситуация. В частности, здесь сильно загрязнены поверхностные и подземные воды, большинство шахт подтоплены и существенно проседает грунт.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Кроме того, чиновник обнародовал красноречивые графические материалы.

Читайте также: Экологическая катастрофа на Донбассе: журналист показал жуткие фото

Как утверждает заместитель министра, процесс затопления шахт начинается на оккупированной территории и постепенно достается шахт, которые располагаются на контролируемой Киевом части Донбасса.

Обратите внимание: объем шахтных вод, поступающих в шахту "Золотое" (контролируемая территория) составляет 940 тонн в час! Для того, чтобы увеличить мощности водоотведения, правительство выделило 131 миллион гривен на закупку оборудования и проведение работ. Дополнительное водоотведение требует наличия 6 специальных насосов. Вес одного составляет около 10 тонн,
– подчеркнул чиновник.

Читайте также: Тука назвал три угрозы, которые могут привести к экологическому бедствию на Донбассе

Кроме того, Тука показал, как проседает почва на оккупированной территории. Как пояснил он, отметки от "желтой" до "красной" означают проседание от 5 до 25 сантиметров соответственно.

"Просадка грунта в Донецке. Чем грозит это явление? Разрушением дорог, жилых домов и предприятий, железной дороги и ЛЭП, водо- и газопроводов, защитных сооружений, а также других опасных объектов", – подчеркнул Тука.

Напомним, недавно министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что "фактически проваливается поверхность оккупированного города Донецк".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе угольная промышленность Экология Новости Донецка Георгий Тука
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сегодня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 287
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сегодня, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 1909
День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
сегодня, 13:11 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
Юліана Вінтюк 513
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сегодня, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 1275
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сегодня, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 381
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук