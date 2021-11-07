Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине – 15 "красных" областей

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 15 красных, 6 оранжевых, 3 желтых и ни одного зеленого региона.

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше всего распространена на Закарпатье, Кировоградщине и Тернопольщине.

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Какие области являются "красными"

В министерстве считают, что по состоянию на 7 ноября "красными" являются Киев и 15 областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Ровненская;

Сумская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черниговская.

Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава

Какие регионы являются "оранжевыми"

В Украине 6 регионов имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Винницкая область;

Волынь;

Полтавщина;

Харьковщина;

Черкасская область;

Буковина.

Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.