Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине – 15 "красных" областей
7 ноября 2021 , 10:49Читати новину українською
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 15 красных, 6 оранжевых, 3 желтых и ни одного зеленого региона.
В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше всего распространена на Закарпатье, Кировоградщине и Тернопольщине.
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Какие области являются "красными"
В министерстве считают, что по состоянию на 7 ноября "красными" являются Киев и 15 областей:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Ровненская;
- Сумская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
Какие регионы являются "оранжевыми"
В Украине 6 регионов имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
- Винницкая область;
- Волынь;
- Полтавщина;
- Харьковщина;
- Черкасская область;
- Буковина.