Минздрав открыл дверь в медицинские вузы "бездарям"

Если Правительство хочет мораторий на критику, оно должно соблюдать мораторий на плохие решения.

"Предательство" от Минздрава

Вчера мы узнали, что Правительство снизило вступительный порог для поступления в медицинские университеты до самого низкого за всю историю: 100 баллов ВНО. Другими словами, в медуниверситет теперь может поступить любой.

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Напомню такое. До 2018 года у медицины был самый низкий среди всех специальностей проходной балл – 130 баллов ВНО. Поэтому туда шли те, кто не мог поступить на другие специальности. Обратная селекция. Место спасения для наихудших. Заканчивалось все сами знаете каким качеством нашей медицины.

Теперь это не 130. Это 100.

В своем посту Минздрав называет теперь уже упраздненный минимальный проходной барьер в 150 баллов "повышенными требованиями".

Пост Минздрава / Скриншот

О нет. Повышенные требования это то, на чем настаивала наша команда в 2018 году – 180 баллов. 150 – это были минимальные, компромиссные требования. А 100 баллов – это открыть дверь в медуниверситеты любому бездарю, который не способен не только вступить хоть куда-то, а вообще ни на что не способен.

Что не так

Детям тяжело сдать экзамен? Помогите детям его сдать.

Университеты не добирают студентов? Так поддерживайте университеты.

Но при чем здесь качество образования?

Меня удивляет вот что. Когда это касается войска, мы хотим самого лучшего: лучшие пушки, системы ПВО, "химарсы" и "джавелины". Никому не пришло в голову перейти на луки и стрелы, оправдывая это трудностями войны.

Почему? Может, потому что это оружие должно вполне реально уничтожать вполне реальных российских захватчиков, пришедших вполне реально убивать нас?

Так я вам скажу, что рак каждый год убивает по 70 тысяч украинцев. И болезни не будут снижать свои стандарты. Рак не будет спрашивать врача, в каком году он поступал в университет.

Какие возможные последствия

Медицинская наука не будет откатываться назад ради нас. Уже на третьем году в университетах будет огромная когорта студентов, не способных сдать профессиональный экзамен "Крок 1".

Будут ли университеты массово отчислять таких студентов? Я убежден, что нет. Но это создаст широкое поле для коррупции, традиции которой, напомню, в университетах никуда не ушли, а просто затаились.

Результатом этой политики станет то, что в 2030 году нас будут лечить крайне неквалифицированные люди. А правительство будет тратить кучу денег, чтобы платить им зарплаты (попробуй не платить зарплаты врачам!).

2030-е, напомню, это период нашего восстановления, о котором так много говорит сейчас Правительство. Но единственное, что восстанавливают такие решения – это советский строй.

Российская стратегия

Какую проблему мы решаем, допустив к учебе, а затем и к хирургическому столу неспособных людей? Главное количество, а не качество – стратегия российской армии сейчас в нашей медицине.

Чтобы наша страна стала сильнее, мы должны не снижать, а повышать требования – к медицинскому и любому другому образованию.

В наши университеты должно быть сложно поступить, и в них должно быть сложно учиться. Программы и экзамены должны быть синхронизированы с западными. Английский язык в медуниверах должен быть вторым рабочим, а то и первым. Если бы существовало "медицинское НАТО", мы должны были бы вступить в него.

Студенты из других стран должны хотеть ехать поступать к нам. Конкуренция должна быть высокой. Так мы вырастим сильное поколение современных врачей. Тогда лучшие таланты из других стран будут ехать и работать здесь. Тогда сюда приедут сильнейшие профессора. Тогда возродится наука. И чтобы это произошло в 2030 – 2040 годах, решение нужно принимать сейчас. Прямо сейчас.