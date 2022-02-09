Минздрав пока не рассматривает бустерную вакцинацию как нечто обязательное

По состоянию на 7 февраля уже полмиллиона украинцев пришли на бустерную вакцинацию против коронавируса. И это при том, что такой шаг не является обязательным.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Также по его словам, делать вакцинацию бустерной дозой обязательной власти пока не намерены.

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Вакцинированных бустерной дозой – полмиллиона

Как сообщил главный санврач Украины, бустерной дозой в Украине по состоянию на 7 февраля вакцинировано полмиллиона человек.

Это высокие характеристики. Мы видим, что люди обращаются, есть определенный интерес. И это прекрасно, потому что это увеличивает защиту человека и приближает эффективность вакцины к 90%,

отметил он.

Бустер пока не будет обязательным

Игорь Кузин также отметил, что пока не будет требования обязательно вводить бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл состоит в персональной защите. Человек, который сделал третью прививку, защищен от Омикрона и тяжелого течения болезни,

– объяснил Кузин.

По его словам, Минздрав пока не планирует и расширять перечень профессий, представители которых обязаны привиться.

: Игорь Кузин ответил и на вопрос, когда будут отменены карантинные ограничения. "Когда Украина достигнет показателя у 70% вакцинированного взрослого населения".

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