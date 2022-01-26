Минздрав прогнозирует до 60 тысяч COVID-больных в Украине ежесуточно в ближайшее время

В Украине ежесуточно могут регистрировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. В Минздраве считают, что этих показателей страна достигнет уже в ближайшие недели.

В среднем ежедневное количество новых случаев заражения коронавирусом будет вдвое больше, чем было во время предыдущей волны осенью. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Сніданок з 1+1".

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Все из-за штамма коронавируса Омикрон, ныне активно распространяющегося в Европе. Глава Минздрава отметил, что вакцинация остается действенной против нового варианта вируса.

Статистика указывает, что вакцинация работает и против Омикрона… Потому и запущена бустерная доза. После шестого месяца имеется незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки,

– заявил Ляшко

Заболеваемость уже растет

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже третью неделю подряд. Также возросло и количество госпитализаций.

Между тем в Минздраве успокаивают, что хоть Омикрон и заразнее Дельты, но протекает гораздо легче. Кроме того, каждый день против COVID-19 вакцинируются все больше украинцев.

Ситуация с коронавирусом в Украине:

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 25 января, в Украине обнаружили 24 321 новый случай заражения коронавирусом. В последний раз такое количество больных регистрировали в первой половине ноября.

Количество госпитализированных по сравнению с позавчерашним днем ​​выросло вдвое – 3 073 против 1 507.

Больше всего новых больных обнаружили на Прикарпатье, в Киеве, а также во Львовской и Харьковской областях.

К сожалению, еще 141 человек умер. Со вчера выписали 5 514 пациентов.

с начала пандемии в Украине выявили 3 913 809 больных коронавирусом, 3 596 715 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни по меньшей мере 99 584 украинцев.