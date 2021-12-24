Минздрав прокомментировали, как быстро Омикрон может распространиться по Украине

В Министерстве здравоохранения заявили, что пока не берутся прогнозировать распространение штамма коронавируса Омикрон в Украине.

Так заявил главный государственный санврач Игорь Кузин. Он отметил, что в Европе этот штамм распространяется преимущественно среди невакцинированных.

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Игорь Кузин – главный санврач "Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его ход будет очень трудно. Поэтому мы ориентируемся только на результаты лабораторных исследований".

Также Кузин сообщил, Омикрон почти вдвое заразнее штамма Дельта. Также количество случаев удваивается в среднем от 1,5 до 3 дней. По крайней мере такова предварительная информация.

"Это очень большая скорость распространения. И остается еще много переменных, которые неизвестны относительно этого штамма", – сказал главный санврач.

Относительно основных прогнозов. Прогнозируется, что из-за быстрого распространения в Европе, в течение нескольких недель Омикрон будет превалировать и замещать штамм Дельта,

– добавил он.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Всемирная организация здравоохранения признала штамм Омикрон "вызывающим беспокойство". В ВОЗ отметили, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые могут повлечь большую заразность вируса.

Также эксперты говорят, что штамм Омикрон может оказаться устойчивее к вакцинам.

Десятки стран начали закрывать границы для тех, кто приезжает с юга Африки из-за новой мутации коронавируса. Зато ВОЗ считают, что полный запрет на поездки не остановит распространение штамма Омикрон.

Украина также запретила въезд иностранцам и людям без гражданства, которые приехали из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави и находились там минимум семь дней в течение последних 14 дней.

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