Так заявив головний державний санлікар Ігор Кузін. Він наголосив, що у Європі цей штам поширюється переважно серед невакцинованих.

Важливо Штам коронавірусу Омікрон виявили вже у 110 країнах, – ВООЗ

Ігор Кузін – головний санлікар "Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко. Тому ми орієнтуємось лише на результати лабораторних досліджень".

Також Кузін повідомив, Омікрон майже вдвічі заразніший за штам Дельта. Також кількість випадків подвоюється у середньому від 1,5 до 3 днів. Принаймні така попередня інформація.

"Це дуже велика швидкість поширення. І залишається ще багато змінних, які невідомі щодо цього штаму", – сказав головний санлікар.

Щодо основних прогнозів. Прогнозується, що через швидке поширення в Європі, протягом декількох тижнів Омікрон буде превалювати і заміщувати штам Дельта,

– додав він.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала штам Омікрон таким, що "що викликає занепокоєння". У ВООЗ зазначили, що цей варіант має велику кількість мутацій, які можуть спричинити велику заразність вірусу.

Також експерти кажуть, що штам Омікрон може виявитися стійкішим до вакцин.

Десятки країн почали закривати кордони для тих, хто приїжджає з півдня Африки через нову мутацію коронавірусу. Натомість ВООЗ вважають, що повна заборона на поїздки не зупинить поширення штаму Омікрон.

Україна також заборонила в'їзд іноземцям та людям без громадянства, які приїхали з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині, Мозамбіку та Малаві та перебували там мінімум сім днів протягом останніх 14 днів.

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