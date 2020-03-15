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      Минздрав будет инициировать закрытие заведений питания и изменение движения транспорта

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      Вскоре в Украине могут закрыть торговые центры, рестораны, а также ограничить движение общественного транспорта. Министерство здравоохранения будет обращаться в Кабмин внести изменения в режим карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Зміни можуть ввести вже через кілька днів. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

      Читайте також Брифінг SkyUp щодо евакуації українців з Італії: відео

      Незабаром в Україні можуть закрити заклди громадського харчування, супермаркети. Обмежити планують рух громадського транспорту. Все це потрібно, щоб уникати великого скупчення людей, яке є сприятливим для поширення коронавірусу.

      Новина доповнюється..

       
       
      Сколько людей заболели коронавирус Covid 2019 и в каких странах: онлайн-карта
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Транспорт Здоровье Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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