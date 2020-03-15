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      Глава Минздрава Емец срочно обратился к украинцам из-за коронавируса

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      Угроза, которую несет коронавирус, большая, как никогда. Мировое сообщество не сразу распознало масштабы опасности, но теперь Украина должна действовать немедленно.

      Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Слова министра здравоохранения Ильи Емеца цитирует пресс-служба ведомства.

      Емец отметил, что Минздрав не имеет права ожидать массового заражения украинцев. Действовать нужно немедленно – "на опережение, жестко и без исключений".

      Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собраний людей в группах до 10 человек,
      – сказал он.

      Глава Минздрава отметил, что "мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду".

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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