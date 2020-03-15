Глава МОЗ Ємець терміново звернувся до українців через коронавірус

Загроза, яку несе коронавірус, велика, як ніколи. Світова спільнота не відразу розпізнала масштаби небезпеки, але тепер Україна повинна діяти негайно.

Кожна година може коштувати сотень, ба навіть тисяч людських життів. Слова міністра охорони здоров’я Іллі Ємеця цитує преслужба відомства.

Ємець наголосив, що МОЗ не має права чекати масового зараження українців. Діяти потрібно негайно – "на випередження, жорстко та без винятків".

Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,

– сказав він.

Глава МОЗ додав, що "ми не в тоталітарній державі, щоб замовчувати правду". Він назвав коронавірус ворогом номер один не тільки українського суспільства, але й всього світу. Ємець зазначив, що для інфекції не має значення матеріальний стан чи соціальний статус.

"Хворіють як усесвітньо відомі політики, актори, так і прості люди. Світова спільнота не одразу розпізнала масштаби загрози. На гіркому прикладі інших країн ми бачимо, до чого може призвести зволікання. Кожна година може коштувати сотень, ба навіть тисяч людських життів", – додав міністр.

Лікарні мають бути негайно перепрофільовані

Очільник міністерства охорони здоров'я наголосив, що лікарні повинні бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації. Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки, усі ресурси повинні бути скеровані на боротьбу з інфекцією.

Крім цього, МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу Оперативного штабу, щоб ми могли ще швидше реагувати на нові виклики, які перед нами ставить епідемія,

– мовиться у зверненні.